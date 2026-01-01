Publicar conteúdo em que os leitores confiam com um domínio .report
R$150,99/anoR$36,991º anoPara o primeiro ano
Economize 76%
Saiba mais sobre o domínio .report
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .report.
O que é um .report domínio?
.report é um domínio genérico de nível superior sem restrições de registro conhecidas. É comumente usado para relatórios, pesquisa, atualizações de negócios e análise publicada.
Para quem é um domínio .report?
Os domínios .report funcionam bem para jornalistas, analistas, consultores e equipes de pesquisa que precisam de um lar claro e profissional para relatórios, insights e conteúdo baseado em dados.
Por que escolher um domínio .report?
Um domínio .report ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e suporta uma presença online clara e profissional. Pode melhorar o reconhecimento entre páginas web, e-mail e marketing, mantendo-se flexível à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .report
TLD
.report
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .report
O que significa um domínio .report?
Um domínio .report é um endereço web genérico muitas vezes usado para relatórios, notícias, descobertas ou atualizações. Foi criado para nomeações mais claras, mas hoje é usado principalmente para mostrar que um site é sobre relatórios ou documentação.
Um domínio .report é confiável?
Sim. .report é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, sistemas de e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do conteúdo e da segurança do site do que do final.
.report é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre relatórios, análise ou publicação de atualizações. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, portanto, conteúdo útil e relevância importam mais do que o TLD.
Devo escolher um domínio .report ou .com?
Escolha .report se quiser um nome que coincida claramente com um site de relatórios ou documentação, especialmente quando a versão .com é tomada. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser o reconhecimento padrão mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .report?
Qualquer um pode registrar um domínio .report. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade para pessoas ou empresas.
Existem restrições nos domínios .report?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Os nomes devem usar caracteres permitidos, e alguns nomes reservados podem não estar disponíveis porque o registro os bloqueia.
Quanto custa um domínio .report?
Na Hostinger, um domínio .report custa R$ 36,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 150,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.