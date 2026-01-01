Publicar conteúdo em que os leitores confiam com um domínio .report

R$150,99/anoR$36,991º ano
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Para o primeiro ano
.report

Saiba mais sobre o domínio .report

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .report.

O que é um .report domínio?

.report é um domínio genérico de nível superior sem restrições de registro conhecidas. É comumente usado para relatórios, pesquisa, atualizações de negócios e análise publicada.

Para quem é um domínio .report?

Os domínios .report funcionam bem para jornalistas, analistas, consultores e equipes de pesquisa que precisam de um lar claro e profissional para relatórios, insights e conteúdo baseado em dados.

Por que escolher um domínio .report?

Um domínio .report ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e suporta uma presença online clara e profissional. Pode melhorar o reconhecimento entre páginas web, e-mail e marketing, mantendo-se flexível à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .report

TLD
.report
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .report

Um domínio .report é um endereço web genérico muitas vezes usado para relatórios, notícias, descobertas ou atualizações. Foi criado para nomeações mais claras, mas hoje é usado principalmente para mostrar que um site é sobre relatórios ou documentação.
Sim. .report é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, sistemas de e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do conteúdo e da segurança do site do que do final.
Sim, se o seu site é sobre relatórios, análise ou publicação de atualizações. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, portanto, conteúdo útil e relevância importam mais do que o TLD.
Escolha .report se quiser um nome que coincida claramente com um site de relatórios ou documentação, especialmente quando a versão .com é tomada. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser o reconhecimento padrão mais amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .report. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade para pessoas ou empresas.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Os nomes devem usar caracteres permitidos, e alguns nomes reservados podem não estar disponíveis porque o registro os bloqueia.
Na Hostinger, um domínio .report custa R$ 36,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 150,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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