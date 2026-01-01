Seja encontrado por pessoas que precisam de uma correção hoje com um domínio .repair
R$217,99/anoR$46,991º anoPara o primeiro ano
Economize 78%
Saiba mais sobre o domínio .repair
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .repair.
O que é um .repair domínio?
.repair é um domínio genérico de nível superior para negócios e serviços relacionados à reparação. Não tem restrições gerais de elegibilidade, por isso é uma escolha flexível para lojas de reparação, contratados e marcas focadas em suporte.
Para quem é um domínio .repair?
Um domínio .repair funciona bem para lojas de automóveis, técnicos de eletrodomésticos, serviços de reparação doméstica e equipes de manutenção que querem um endereço web claro e focado em serviços. É adequado para empresas locais e projetos de reparação especializados.
Por que escolher um domínio .repair?
Um domínio .repair ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. É uma escolha clara e confiável para sites, e-mails e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .repair
TLD
.repair
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .repair
O que significa um domínio .repair?
Um domínio .repair geralmente indica serviços de reparo, correções ou trabalhos de restauração. Começou como uma extensão genérica, mas hoje é comumente usado por mecânicos, técnicos e empresas de serviços.
Um domínio .repair é confiável?
Sim. .repair é um domínio de nível superior válido no DNS global, e aparece no banco de dados de área raiz do IANA. Ele funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
.repair é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre reparos, manutenção ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam .repair da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o TLD.
Devo escolher um domínio .repair ou um domínio .com?
Escolha .repair quando você quer o nome para descrever um serviço focado em reparação e .com quando você quer a mais ampla familiaridade. .com pode se adequar a marcas gerais, enquanto .repair é mais claro para os públicos de nicho.
Quem pode registrar um domínio .repair?
Qualquer um pode registrar um domínio .repair. É um TLD aberto, portanto não há requisitos especiais de associação ou residência.
Existem restrições em domínios .repair?
Regras padrão de domínio se aplicam, como caracteres válidos e limites de comprimento. Alguns nomes podem ser reservados ou vendidos como nomes premium pelo registro.
Quanto custa um domínio .repair?
Na Hostinger, um domínio .repair custa R$ 46,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 217,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.