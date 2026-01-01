Seja encontrado por pessoas que precisam de uma correção hoje com um domínio .repair

R$217,99/anoR$46,991º ano
Economize 78%
Para o primeiro ano
.repair

Saiba mais sobre o domínio .repair

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .repair.

O que é um .repair domínio?

.repair é um domínio genérico de nível superior para negócios e serviços relacionados à reparação. Não tem restrições gerais de elegibilidade, por isso é uma escolha flexível para lojas de reparação, contratados e marcas focadas em suporte.

Para quem é um domínio .repair?

Um domínio .repair funciona bem para lojas de automóveis, técnicos de eletrodomésticos, serviços de reparação doméstica e equipes de manutenção que querem um endereço web claro e focado em serviços. É adequado para empresas locais e projetos de reparação especializados.

Por que escolher um domínio .repair?

Um domínio .repair ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. É uma escolha clara e confiável para sites, e-mails e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .repair

TLD
.repair
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .repair

Um domínio .repair geralmente indica serviços de reparo, correções ou trabalhos de restauração. Começou como uma extensão genérica, mas hoje é comumente usado por mecânicos, técnicos e empresas de serviços.
Sim. .repair é um domínio de nível superior válido no DNS global, e aparece no banco de dados de área raiz do IANA. Ele funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
Sim, se o seu site é sobre reparos, manutenção ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam .repair da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o TLD.
Escolha .repair quando você quer o nome para descrever um serviço focado em reparação e .com quando você quer a mais ampla familiaridade. .com pode se adequar a marcas gerais, enquanto .repair é mais claro para os públicos de nicho.
Qualquer um pode registrar um domínio .repair. É um TLD aberto, portanto não há requisitos especiais de associação ou residência.
Regras padrão de domínio se aplicam, como caracteres válidos e limites de comprimento. Alguns nomes podem ser reservados ou vendidos como nomes premium pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .repair custa R$ 46,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 217,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.