Inspire os viajantes alemães com um domínio .reisen
R$131,99/anoR$93,991º anoPara o primeiro ano
Economize 29%
Saiba mais sobre o domínio .reisen
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .reisen.
O que é um domínio .reisen?
.reisen é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados a viagens. Seu nome significa viajar em alemão, e está aberto para registro geral sem limites de elegibilidade conhecidos.
Para quem é um domínio .reisen?
Um domínio .reisen funciona bem para agências de viagens, operadores turísticos, blogueiros de viagens e guias de destinos que querem um endereço web claro e memorável para o público de língua alemã.
Por que escolher um domínio .reisen?
Um domínio .reisen ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta posicionamento claro, é prático para sites e e-mail e funciona bem à medida que sua presença online cresce.
Informações de domínio para .reisen
TLD
.reisen
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .reisen
O que significa um domínio .reisen?
.reisen é uma palavra alemã para "viagem" ou "viajar". É comumente usada por empresas de viagens, blogs e sites de turismo, especialmente para o público de língua alemã.
Um domínio .reisen é confiável?
Sim. .reisen é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do site e do proprietário do que da extensão.
.reisen é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre viagens, viagens ou turismo e você quer um nome local ou temático claro. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais para o SEO.
Devo escolher um domínio .reisen ou .com?
Escolha .reisen se sua marca se concentra em viagens e você quer um nome que corresponda ao tópico ou seja mais fácil de obter. Escolha .com se seu público espera a extensão global mais familiar ou você quer o reconhecimento diário mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .reisen?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .reisen. Não há restrição geral de elegibilidade, por isso está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Existem restrições em domínios .reisen?
Sim, aplicam-se regras padrão de nomeação de domínio. O nome deve ser válido, usar caracteres permitidos e evitar nomes reservados ou já registrados definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .reisen?
Na Hostinger, um domínio .reisen custa R$ 93,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 131,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.