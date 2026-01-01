Inspire os viajantes alemães com um domínio .reisen

R$131,99/anoR$93,991º ano
Economize 29%
Para o primeiro ano
.reisen

Saiba mais sobre o domínio .reisen

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .reisen.

O que é um domínio .reisen?

.reisen é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados a viagens. Seu nome significa viajar em alemão, e está aberto para registro geral sem limites de elegibilidade conhecidos.

Para quem é um domínio .reisen?

Um domínio .reisen funciona bem para agências de viagens, operadores turísticos, blogueiros de viagens e guias de destinos que querem um endereço web claro e memorável para o público de língua alemã.

Por que escolher um domínio .reisen?

Um domínio .reisen ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta posicionamento claro, é prático para sites e e-mail e funciona bem à medida que sua presença online cresce.

Informações de domínio para .reisen

TLD
.reisen
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .reisen

.reisen é uma palavra alemã para "viagem" ou "viajar". É comumente usada por empresas de viagens, blogs e sites de turismo, especialmente para o público de língua alemã.
Sim. .reisen é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do site e do proprietário do que da extensão.
Sim, se o seu site é sobre viagens, viagens ou turismo e você quer um nome local ou temático claro. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais para o SEO.
Escolha .reisen se sua marca se concentra em viagens e você quer um nome que corresponda ao tópico ou seja mais fácil de obter. Escolha .com se seu público espera a extensão global mais familiar ou você quer o reconhecimento diário mais amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .reisen. Não há restrição geral de elegibilidade, por isso está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Sim, aplicam-se regras padrão de nomeação de domínio. O nome deve ser válido, usar caracteres permitidos e evitar nomes reservados ou já registrados definidos pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .reisen custa R$ 93,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 131,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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