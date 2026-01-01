Ajude mais pessoas a iniciar a recuperação com um domínio .rehab
R$230,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 78%
Saiba mais sobre o domínio .rehab
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .rehab.
O que é um .rehab domínio?
.rehab é um domínio genérico de nível superior destinado a sites relacionados à saúde, recuperação e reabilitação. É aberto para registro geral e não tem restrições especiais de elegibilidade.
Para quem é um domínio .rehab?
Um domínio .rehab funciona bem para centros de reabilitação, fisioterapeutas, programas de recuperação de dependência e clínicas de bem-estar que desejam uma presença online clara e confiável.
Por que escolher um domínio .rehab?
Um domínio .rehab ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e pode tornar sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta nomeação clara para sites, e-mail e marketing, ao mesmo tempo que dá a sua empresa um endereço web focado e profissional.
Informações de domínio para .rehab
TLD
.rehab
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .rehab
O que significa um domínio .rehab?
.rehab é uma extensão de domínio ligada a serviços de reabilitação e tópicos de recuperação. Hoje, é frequentemente usada por clínicas, terapeutas e recursos de suporte.
Um domínio .rehab é confiável?
Sim. .rehab é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios. A confiança depende mais do site e do proprietário do que da extensão.
.rehab é um bom domínio?
Sim, se seu site é claramente sobre reabilitação, recuperação ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam .rehab da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .rehab ou .com?
Escolha .rehab se você quiser um domínio que corresponda muito bem ao seu serviço ou tópico. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou o nome que você deseja já está disponível lá.
Quem pode registrar um domínio .rehab?
Qualquer um pode registrar um domínio .rehab. Não há licença profissional especial ou associação necessária.
Existem restrições nos domínios .rehab?
Regras padrão de domínio se aplicam, incluindo caracteres válidos e limites de comprimento definidos pelo registro. Nomes reservados ou premium podem não estar disponíveis, mas não há restrições especiais de uso.
Quanto custa um domínio .rehab?
Na Hostinger, um domínio .rehab custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 230,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.