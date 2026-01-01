Compartilhe alimentos que as pessoas vão cozinhar uma e outra vez com um domínio .recipes
R$493,99/anoR$38,991º anoPara o primeiro ano
Economize 92%
Saiba mais sobre o domínio .recipes
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .recipes.
O que é um domínio .recipes?
.recipes é um domínio genérico de nível superior para sites de comida e culinária. Não tem restrições de elegibilidade pública, por isso pode ser adequado para blogs de receitas, marcas de alimentos e comunidades culinárias.
Para quem é um domínio .recipes?
Um domínio .recipes funciona bem para blogueiros de alimentos, criadores de receitas, projetos de livros de cozinha e comunidades de cozinha que querem um lar claro e memorável para pratos, ideias de refeições e conteúdo de cozinha.
Por que escolher um domínio .recipes?
Um domínio .recipes ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta nomeação clara para sites, endereços de e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .recipes
TLD
.recipes
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .recipes
O que significa um domínio .recipes?
Um domínio .recipes indica que um site é sobre comida, cozimento ou compartilhamento de receitas. Foi criado para sites focados em receitas, mas hoje é comumente usado por blogueiros, chefs e marcas de alimentos.
Um domínio .recipes é confiável?
Sim. .recipes é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e pesquisa. A confiança depende mais do conteúdo e da segurança do seu site do que da própria extensão.
.recipes é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre cozinhar, ideias de refeições ou conteúdo de receitas. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então relevância e conteúdo útil importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .recipes ou .com?
Escolha .recipes se você deseja um endereço web claro e específico de tópicos e seu público espera conteúdo de alimentos. Escolha .com se você deseja a extensão mais familiar ou precisa de flexibilidade de marca mais ampla.
Quem pode registrar um domínio .recipes?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .recipes. É aberto ao público, sem requisitos especiais de indústria ou localização.
Existem restrições nos domínios .recipes?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. Seu nome deve usar letras, números ou junções válidas, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis se já forem tomados.
Quanto custa um domínio .recipes?
Na Hostinger, um domínio .recipes custa R$ 38,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 493,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.