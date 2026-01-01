Compartilhe alimentos que as pessoas vão cozinhar uma e outra vez com um domínio .recipes

R$493,99/anoR$38,991º ano
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Para o primeiro ano
.recipes

Saiba mais sobre o domínio .recipes

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .recipes.

O que é um domínio .recipes?

.recipes é um domínio genérico de nível superior para sites de comida e culinária. Não tem restrições de elegibilidade pública, por isso pode ser adequado para blogs de receitas, marcas de alimentos e comunidades culinárias.

Para quem é um domínio .recipes?

Um domínio .recipes funciona bem para blogueiros de alimentos, criadores de receitas, projetos de livros de cozinha e comunidades de cozinha que querem um lar claro e memorável para pratos, ideias de refeições e conteúdo de cozinha.

Por que escolher um domínio .recipes?

Um domínio .recipes ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta nomeação clara para sites, endereços de e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .recipes

TLD
.recipes
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .recipes

Um domínio .recipes indica que um site é sobre comida, cozimento ou compartilhamento de receitas. Foi criado para sites focados em receitas, mas hoje é comumente usado por blogueiros, chefs e marcas de alimentos.
Sim. .recipes é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e pesquisa. A confiança depende mais do conteúdo e da segurança do seu site do que da própria extensão.
Sim, se o seu site é sobre cozinhar, ideias de refeições ou conteúdo de receitas. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então relevância e conteúdo útil importam mais do que a extensão.
Escolha .recipes se você deseja um endereço web claro e específico de tópicos e seu público espera conteúdo de alimentos. Escolha .com se você deseja a extensão mais familiar ou precisa de flexibilidade de marca mais ampla.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .recipes. É aberto ao público, sem requisitos especiais de indústria ou localização.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. Seu nome deve usar letras, números ou junções válidas, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis se já forem tomados.
Na Hostinger, um domínio .recipes custa R$ 38,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 493,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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