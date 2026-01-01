Mostrar todos os anúncios com um .property domínio
R$825,99/anoR$103,991º anoPara o primeiro ano
Economize 87%
Saiba mais sobre o domínio .property
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .property.
O que é um domínio .property?
.property é um domínio genérico de nível superior originalmente destinado a sites imobiliários, mas agora aberto para uso mais amplo. Não tem regras gerais de elegibilidade geográfica, tornando-o adequado para listas de imóveis, agências e serviços relacionados.
Para quem é um domínio .property?
Um domínio .property funciona bem para agências imobiliárias, gestores de imóveis, investidores e desenvolvedores que querem uma presença online clara e profissional para listas, portfólios e serviços de mercado local.
Por que escolher um domínio .property?
Um domínio .property ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada, o que pode melhorar o reconhecimento e a confiança. É uma escolha prática para endereços web, e-mail de negócios e marketing à medida que sua presença se expande.
Informações de domínio para .property
TLD
.property
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .property
O que significa um domínio .property?
Um domínio .property é um domínio genérico de nível superior usado para sites relacionados a imóveis, habitação e propriedades. Hoje em dia, as pessoas geralmente o lêem como um sinal claro de que o site é sobre propriedades, listas ou serviços.
Um domínio .property é confiável?
Sim. É um domínio de nível superior válido na zona raiz do DNS e é gerenciado por um registro oficial. Isso significa que ele funciona como outros domínios em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
.property é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre imobiliário, aluguer, gestão de imóveis ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam .property da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .property ou .com?
Escolha .property se quiser um nome que descreva instantaneamente um site focado em imóveis ou se o seu .com preferido for tomado. Escolha .com se quiser a extensão mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .property?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .property. Não há limite geral de elegibilidade com base na localização, tipo de negócio ou status profissional.
Existem restrições em domínios .property?
Sim, aplicam-se regras padrão de nomeação de domínio. O nome pode usar letras, números e entalhes, mas não espaços ou símbolos especiais, e alguns nomes reservados podem ser bloqueados pelo registro.
Quanto custa um domínio .property?
Na Hostinger, um domínio .property custa R$ 103,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 825,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.