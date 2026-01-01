Execute campanhas que convertem com um domínio .promo
R$159,99/anoR$65,991º anoPara o primeiro ano
Economize 59%
Saiba mais sobre o domínio .promo
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .promo.
O que é um domínio .promo?
.promo é um domínio genérico de nível superior para uso promocional e de marketing, sem restrições especiais de elegibilidade. É adequado para campanhas de vendas, cupons e ofertas de marca.
Para quem é um domínio .promo?
Os domínios .promo funcionam bem para comerciantes, varejistas, organizadores de eventos e agências que precisam de uma maneira clara de compartilhar ofertas, lançamentos e campanhas. Eles são adequados para promoções de curto prazo e mensagens de marca contínuas.
Por que escolher um domínio .promo?
Um domínio .promo ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e mantém sua marca clara em toda a web, e-mail e campanhas. Ele suporta reconhecimento fácil, compartilhamento simples e uma presença online profissional à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .promo
TLD
.promo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .promo
O que significa um domínio .promo?
Um domínio .promo sugere promoções, campanhas, descontos ou lançamentos de produtos. É comumente usado para páginas de marketing, ofertas especiais e sites de campanhas de curto prazo.
Um domínio .promo é confiável?
Sim. .promo é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do proprietário do site do que da própria extensão.
.promo é um bom domínio?
Sim, se o seu site estiver vinculado a promoções, ofertas ou publicidade. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .promo ou .com?
Escolha .promo se você quiser uma correspondência clara para uma campanha, oferta ou página promocional. Escolha .com se seu público esperar a extensão mais familiar ou você quiser um domínio de marca mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .promo?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .promo. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .promo?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve ser único, usar caracteres permitidos e não corresponder a termos reservados ou de marca registrada que o registro bloqueia.
Quanto custa um domínio .promo?
Na Hostinger, um domínio .promo custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 159,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.