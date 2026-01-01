Execute campanhas que convertem com um domínio .promo

R$159,99/anoR$65,991º ano
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Para o primeiro ano
.promo

Saiba mais sobre o domínio .promo

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .promo.

O que é um domínio .promo?

.promo é um domínio genérico de nível superior para uso promocional e de marketing, sem restrições especiais de elegibilidade. É adequado para campanhas de vendas, cupons e ofertas de marca.

Para quem é um domínio .promo?

Os domínios .promo funcionam bem para comerciantes, varejistas, organizadores de eventos e agências que precisam de uma maneira clara de compartilhar ofertas, lançamentos e campanhas. Eles são adequados para promoções de curto prazo e mensagens de marca contínuas.

Por que escolher um domínio .promo?

Um domínio .promo ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e mantém sua marca clara em toda a web, e-mail e campanhas. Ele suporta reconhecimento fácil, compartilhamento simples e uma presença online profissional à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .promo

TLD
.promo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .promo

Um domínio .promo sugere promoções, campanhas, descontos ou lançamentos de produtos. É comumente usado para páginas de marketing, ofertas especiais e sites de campanhas de curto prazo.
Sim. .promo é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do proprietário do site do que da própria extensão.
Sim, se o seu site estiver vinculado a promoções, ofertas ou publicidade. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .promo se você quiser uma correspondência clara para uma campanha, oferta ou página promocional. Escolha .com se seu público esperar a extensão mais familiar ou você quiser um domínio de marca mais amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .promo. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve ser único, usar caracteres permitidos e não corresponder a termos reservados ou de marca registrada que o registro bloqueia.
Na Hostinger, um domínio .promo custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 159,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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