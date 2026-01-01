Construa o destino de poker com um domínio .poker
R$427,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 88%
Saiba mais sobre o domínio .poker
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .poker.
O que é um domínio .poker?
.poker é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados ao poker, desde blogs de jogadores até comunidades online. Não tem restrições geográficas amplas, mas alguns conteúdos de jogo podem estar sujeitos a leis locais e políticas de registro.
Para quem é um domínio .poker?
Um domínio .poker funciona bem para clubes de poker, organizadores de torneios, comunidades de jogos e sites de treinamento que querem um endereço web claro e nicho. É adequado para projetos focados em jogo, estratégia e eventos.
Por que escolher um domínio .poker?
Um domínio .poker ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Pode suportar o uso claro do site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce, mantendo seu endereço web focado e fácil de lembrar.
Informações de domínio para .poker
TLD
.poker
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .poker
O que significa um domínio .poker?
.poker é uma extensão de domínio ligada a sites, clubes, eventos e serviços relacionados ao poker. Hoje, geralmente é usada para mostrar uma conexão clara com o jogo ou a indústria.
Um domínio .poker é confiável?
Sim. .poker é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do próprio site do que da extensão.
.poker é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre poker, como uma equipe, página de notícias, evento ou negócio. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .poker ou um domínio .com?
Escolha .poker se você quiser um nome que sinalize instantaneamente um site focado em poker. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou se o nome .poker que você deseja é tomado.
Quem pode registrar um domínio .poker?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .poker. Não há limite geral de elegibilidade, portanto, indivíduos, empresas e organizações podem solicitar um.
Existem restrições em domínios .poker?
Como todos os nomes de domínio, .poker deve seguir regras padrão de nomeação, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque já estão registrados.
Quanto custa um domínio .poker?
Na Hostinger, um domínio .poker custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 427,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.