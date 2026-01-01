Construa o destino de poker com um domínio .poker

R$427,99/anoR$49,991º ano
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Para o primeiro ano
.poker

Saiba mais sobre o domínio .poker

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .poker.

O que é um domínio .poker?

.poker é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados ao poker, desde blogs de jogadores até comunidades online. Não tem restrições geográficas amplas, mas alguns conteúdos de jogo podem estar sujeitos a leis locais e políticas de registro.

Para quem é um domínio .poker?

Um domínio .poker funciona bem para clubes de poker, organizadores de torneios, comunidades de jogos e sites de treinamento que querem um endereço web claro e nicho. É adequado para projetos focados em jogo, estratégia e eventos.

Por que escolher um domínio .poker?

Um domínio .poker ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Pode suportar o uso claro do site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce, mantendo seu endereço web focado e fácil de lembrar.

Informações de domínio para .poker

TLD
.poker
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .poker

.poker é uma extensão de domínio ligada a sites, clubes, eventos e serviços relacionados ao poker. Hoje, geralmente é usada para mostrar uma conexão clara com o jogo ou a indústria.
Sim. .poker é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do próprio site do que da extensão.
Sim, se o seu site é sobre poker, como uma equipe, página de notícias, evento ou negócio. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .poker se você quiser um nome que sinalize instantaneamente um site focado em poker. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou se o nome .poker que você deseja é tomado.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .poker. Não há limite geral de elegibilidade, portanto, indivíduos, empresas e organizações podem solicitar um.
Como todos os nomes de domínio, .poker deve seguir regras padrão de nomeação, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque já estão registrados.
Na Hostinger, um domínio .poker custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 427,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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