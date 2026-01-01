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Para o primeiro ano
.plumbing

Saiba mais sobre o domínio .plumbing

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .plumbing.

O que é um domínio .plumbing?

.plumbing é um domínio de nível superior genérico para negócios, serviços e sites de indústria relacionados à plumbing. Não tem restrições geográficas amplas, tornando-o um bom lugar para plumbers, fornecedores e sites focados no comércio.

Para quem é um domínio .plumbing?

Um domínio .plumbing funciona bem para encanadores, contratados, serviços de reparação doméstica e fornecedores de encanamento que querem um endereço web claro e profissional. É um ajuste prático para sites de serviços locais e empresas em crescimento.

Por que escolher um domínio .plumbing?

Um domínio .plumbing ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de identificar. Ele suporta uso claro do site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .plumbing

TLD
.plumbing
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .plumbing

Um domínio .plumbing é uma extensão de endereço web para sites relacionados à plumbing. É comumente usado por plumbers, empresas de plumbing, fornecedores e diretórios de serviços.
Sim. .plumbing é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do próprio site do que da extensão.
Sim, se o seu site é sobre plumbing ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo, a relevância e os links importam mais do que o final.
Escolha .plumbing se você quiser um endereço claro e específico de tópico e seu .com ideal não está disponível. Escolha .com se você quiser a extensão mais familiar para um público amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .plumbing. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Regras padrão de domínio se aplicam, incluindo caracteres permitidos, limites de comprimento e nomes que não podem ser registrados. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .plumbing custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 460,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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