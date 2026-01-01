Seja encontrado por proprietários que precisam de você agora com um domínio .plumbing
R$460,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 89%
Saiba mais sobre o domínio .plumbing
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .plumbing.
O que é um domínio .plumbing?
.plumbing é um domínio de nível superior genérico para negócios, serviços e sites de indústria relacionados à plumbing. Não tem restrições geográficas amplas, tornando-o um bom lugar para plumbers, fornecedores e sites focados no comércio.
Para quem é um domínio .plumbing?
Um domínio .plumbing funciona bem para encanadores, contratados, serviços de reparação doméstica e fornecedores de encanamento que querem um endereço web claro e profissional. É um ajuste prático para sites de serviços locais e empresas em crescimento.
Por que escolher um domínio .plumbing?
Um domínio .plumbing ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de identificar. Ele suporta uso claro do site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .plumbing
TLD
.plumbing
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .plumbing
O que significa um domínio .plumbing?
Um domínio .plumbing é uma extensão de endereço web para sites relacionados à plumbing. É comumente usado por plumbers, empresas de plumbing, fornecedores e diretórios de serviços.
Um domínio .plumbing é confiável?
Sim. .plumbing é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do próprio site do que da extensão.
.plumbing é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre plumbing ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo, a relevância e os links importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .plumbing ou .com?
Escolha .plumbing se você quiser um endereço claro e específico de tópico e seu .com ideal não está disponível. Escolha .com se você quiser a extensão mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .plumbing?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .plumbing. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Existem restrições em domínios .plumbing?
Regras padrão de domínio se aplicam, incluindo caracteres permitidos, limites de comprimento e nomes que não podem ser registrados. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro.
Quanto custa um domínio .plumbing?
Na Hostinger, um domínio .plumbing custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 460,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.