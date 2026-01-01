Conecte os compradores com as peças que precisam com um domínio .parts

R$263,99/anoR$54,991º ano
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Para o primeiro ano
.parts

Saiba mais sobre o domínio .parts

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .parts.

O que é um domínio .parts?

.parts é um domínio genérico de nível superior criado para sites de produtos, componentes e peças de reposição. Não tem limites de registro conhecidos, por isso pode ser adequado para empresas, mercados ou projetos de nicho.

Para quem é um domínio .parts?

Um domínio .parts funciona bem para vendedores de peças de automóveis, lojas de reparação, fornecedores industriais e mercados de peças de reposição que querem um endereço web claro e focado em produtos. É adequado tanto para negócios locais quanto para catálogos online em crescimento.

Por que escolher um domínio .parts?

Um domínio .parts ajuda os visitantes a compreender a sua oferta de uma só vez, suporta reconhecimento de marca claro e dá ao seu site e e-mail uma identidade profissional consistente. É uma escolha prática que pode escalar com o seu negócio.

Informações de domínio para .parts

TLD
.parts
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .parts

Um domínio .parts sugere um site sobre peças, componentes ou substituições. É comumente usado por empresas na indústria automóvel, fabricação, reparação e cadeias de suprimentos.
Sim. .parts é um domínio genérico de nível superior válido, e resolve como outros domínios padrão em navegadores e e-mail. É delegado na zona raiz do IANA, com Identity Digital como registro.
Sim, se o seu site é sobre peças, reparos ou componentes. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então seu conteúdo e relevância importam mais do que o final.
Escolha .parts se você quiser um nome que corresponda a um negócio ou produto relacionado a peças e seu .com preferido não está disponível. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou você queria o reconhecimento mais amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .parts. É aberto a indivíduos, empresas e organizações, sem exigência de presença local.
Não existem restrições especiais de nomeação além das regras padrão de domínio. Alguns nomes podem ser reservados pelo registro, e os registos devem seguir as políticas do registro e as regras de sanções aplicáveis.
Na Hostinger, um domínio .parts custa R$ 54,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 263,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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