Conecte os compradores com as peças que precisam com um domínio .parts
R$263,99/anoR$54,991º anoPara o primeiro ano
Economize 79%
Saiba mais sobre o domínio .parts
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .parts.
O que é um domínio .parts?
.parts é um domínio genérico de nível superior criado para sites de produtos, componentes e peças de reposição. Não tem limites de registro conhecidos, por isso pode ser adequado para empresas, mercados ou projetos de nicho.
Para quem é um domínio .parts?
Um domínio .parts funciona bem para vendedores de peças de automóveis, lojas de reparação, fornecedores industriais e mercados de peças de reposição que querem um endereço web claro e focado em produtos. É adequado tanto para negócios locais quanto para catálogos online em crescimento.
Por que escolher um domínio .parts?
Um domínio .parts ajuda os visitantes a compreender a sua oferta de uma só vez, suporta reconhecimento de marca claro e dá ao seu site e e-mail uma identidade profissional consistente. É uma escolha prática que pode escalar com o seu negócio.
Informações de domínio para .parts
TLD
.parts
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .parts
O que significa um domínio .parts?
Um domínio .parts sugere um site sobre peças, componentes ou substituições. É comumente usado por empresas na indústria automóvel, fabricação, reparação e cadeias de suprimentos.
Um domínio .parts é confiável?
Sim. .parts é um domínio genérico de nível superior válido, e resolve como outros domínios padrão em navegadores e e-mail. É delegado na zona raiz do IANA, com Identity Digital como registro.
.parts é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre peças, reparos ou componentes. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então seu conteúdo e relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .parts ou .com?
Escolha .parts se você quiser um nome que corresponda a um negócio ou produto relacionado a peças e seu .com preferido não está disponível. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou você queria o reconhecimento mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .parts?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .parts. É aberto a indivíduos, empresas e organizações, sem exigência de presença local.
Existem restrições nos domínios .parts?
Não existem restrições especiais de nomeação além das regras padrão de domínio. Alguns nomes podem ser reservados pelo registro, e os registos devem seguir as políticas do registro e as regras de sanções aplicáveis.
Quanto custa um domínio .parts?
Na Hostinger, um domínio .parts custa R$ 54,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 263,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.