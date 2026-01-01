Registre seu nome de domínio .ng
R$180,99/anoR$137,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .ng
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .ng.
O que é um .ng domínio?
.ng é o domínio de nível superior do código do país (ccTLD) da Nigéria, gerido pela NiRA. É aberto para uso geral, embora alguns nomes de segundo nível, como .gov.ng e .edu.ng, tenham regras de elegibilidade ou requisitos de aprovação.
Para quem é um domínio .ng?
Os domínios .ng funcionam bem para empresas nigerianas, startups locais, agências, organizações sem fins lucrativos e marcas pessoais que querem uma identidade local clara e confiança com os públicos na Nigéria.
Por que escolher um domínio .ng?
Um domínio .ng ajuda as pessoas a identificar seu site como conectado à Nigéria imediatamente, apoiando clareza e confiança. Pode fortalecer o reconhecimento da marca em todo o seu site, e-mail e marketing conforme seu negócio cresce.
Informações de domínio para .ng
TLD
.ng
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .ng
O que significa um domínio .ng?
Um domínio .ng é o domínio de nível superior do código do país da Nigéria. É comumente usado por empresas, organizações e indivíduos nigerianos, mas qualquer um pode usá-lo para um site focado na Nigéria.
Um domínio .ng é confiável?
Sim. .ng é um TLD válido de código de país com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança também depende do site, não apenas da extensão.
.ng é um bom domínio?
Sim, se seu site é para a Nigéria ou um público que espera uma conexão local. Os motores de busca tratam .ng da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .ng ou .com?
Escolha .ng se você quiser uma identidade nigeriana local ou o nome .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a extensão global mais familiar para um público amplo ou internacional.
Quem pode registrar um domínio .ng?
Um domínio .ng está aberto a qualquer pessoa para se registrar. Você não precisa estar localizado na Nigéria para comprar um.
Existem restrições em domínios .ng?
Sim. O nome deve seguir regras de registro, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Nomes reservados ou protegidos podem não estar disponíveis e algumas opções de segundo nível podem ter requisitos adicionais.
Quanto custa um domínio .ng?
Na Hostinger, um domínio .ng custa R$ 137,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 180,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.