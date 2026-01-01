Registre seu nome de domínio .ng

R$180,99/anoR$137,991º ano
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Para o primeiro ano
.ng

Saiba mais sobre o domínio .ng

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .ng.

O que é um .ng domínio?

.ng é o domínio de nível superior do código do país (ccTLD) da Nigéria, gerido pela NiRA. É aberto para uso geral, embora alguns nomes de segundo nível, como .gov.ng e .edu.ng, tenham regras de elegibilidade ou requisitos de aprovação.

Para quem é um domínio .ng?

Os domínios .ng funcionam bem para empresas nigerianas, startups locais, agências, organizações sem fins lucrativos e marcas pessoais que querem uma identidade local clara e confiança com os públicos na Nigéria.

Por que escolher um domínio .ng?

Um domínio .ng ajuda as pessoas a identificar seu site como conectado à Nigéria imediatamente, apoiando clareza e confiança. Pode fortalecer o reconhecimento da marca em todo o seu site, e-mail e marketing conforme seu negócio cresce.

Informações de domínio para .ng

TLD
.ng
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Bloqueio do Registrador
DNSSEC

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .ng

Um domínio .ng é o domínio de nível superior do código do país da Nigéria. É comumente usado por empresas, organizações e indivíduos nigerianos, mas qualquer um pode usá-lo para um site focado na Nigéria.
Sim. .ng é um TLD válido de código de país com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança também depende do site, não apenas da extensão.
Sim, se seu site é para a Nigéria ou um público que espera uma conexão local. Os motores de busca tratam .ng da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .ng se você quiser uma identidade nigeriana local ou o nome .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a extensão global mais familiar para um público amplo ou internacional.
Um domínio .ng está aberto a qualquer pessoa para se registrar. Você não precisa estar localizado na Nigéria para comprar um.
Sim. O nome deve seguir regras de registro, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Nomes reservados ou protegidos podem não estar disponíveis e algumas opções de segundo nível podem ter requisitos adicionais.
Na Hostinger, um domínio .ng custa R$ 137,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 180,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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