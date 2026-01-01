Construa sua rede polaca com um domínio .net-pl

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.net-pl

Saiba mais sobre o domínio .net-pl

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .net-pl.

O que é um domínio .net.pl?

.net.pl é um domínio de segundo nível funcional sob o .pl ccTLD da Polônia, operado pela NASK. É comumente usado por sites de rede, TI e relacionados à tecnologia; as regras de registro são definidas pelo registro .pl.

Para quem é um domínio .net.pl?

Um domínio .net.pl funciona bem para startups de tecnologia, provedores de serviços de internet, desenvolvedores de web e plataformas online na Polônia que desejam uma presença local clara na web.

Por que escolher um domínio .net.pl?

Um domínio .net.pl ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e suporta uma presença online clara e profissional. Pode melhorar o reconhecimento entre sites, e-mails e marketing, ao mesmo tempo que dá à sua marca um endereço estável e localmente relevante à medida que cresce.

Informações de domínio para .net.pl

TLD
.net.pl
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Bloqueio do Registrador
DNSSEC

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .net.pl

Um domínio .net.pl é um domínio de segundo nível polonês sob .pl, com .net sugerindo uma ligação de rede ou tecnologia. Hoje, é comumente usado por empresas, projetos e serviços poloneses que querem um endereço web local.
Sim. É uma extensão de domínio válida no registro oficial .pl executado pela NASK, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Essa supervisão de registro é o que o torna um TLD reconhecido e confiável.
Sim, se seu site é direcionado para a Polônia ou combina com um nome relacionado à rede, tecnologia ou internet. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o TLD.
Escolha .net.pl se você quiser um nome focado na Polônia ou seu .com preferido é tomado. Escolha .com se seu público é mais amplo e você quer a extensão global mais familiar.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .net.pl. Não há requisitos de residência ou cidadania, e o registro é feito através de um registrador credenciado.
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, e não pode ter mais de 63 caracteres sem a extensão. Nomes reservados ou já registrados não estão disponíveis.
Na Hostinger, um domínio .net.pl custa R$ 21,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 93,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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