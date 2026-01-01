Construa sua rede polaca com um domínio .net-pl
R$93,99/anoR$21,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .net-pl
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .net-pl.
O que é um domínio .net.pl?
.net.pl é um domínio de segundo nível funcional sob o .pl ccTLD da Polônia, operado pela NASK. É comumente usado por sites de rede, TI e relacionados à tecnologia; as regras de registro são definidas pelo registro .pl.
Para quem é um domínio .net.pl?
Um domínio .net.pl funciona bem para startups de tecnologia, provedores de serviços de internet, desenvolvedores de web e plataformas online na Polônia que desejam uma presença local clara na web.
Por que escolher um domínio .net.pl?
Um domínio .net.pl ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e suporta uma presença online clara e profissional. Pode melhorar o reconhecimento entre sites, e-mails e marketing, ao mesmo tempo que dá à sua marca um endereço estável e localmente relevante à medida que cresce.
Informações de domínio para .net.pl
TLD
.net.pl
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .net.pl
O que significa um domínio .net.pl?
Um domínio .net.pl é um domínio de segundo nível polonês sob .pl, com .net sugerindo uma ligação de rede ou tecnologia. Hoje, é comumente usado por empresas, projetos e serviços poloneses que querem um endereço web local.
Um domínio .net.pl é confiável?
Sim. É uma extensão de domínio válida no registro oficial .pl executado pela NASK, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Essa supervisão de registro é o que o torna um TLD reconhecido e confiável.
.net.pl é um bom domínio?
Sim, se seu site é direcionado para a Polônia ou combina com um nome relacionado à rede, tecnologia ou internet. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o TLD.
Devo escolher um domínio .net.pl ou .com?
Escolha .net.pl se você quiser um nome focado na Polônia ou seu .com preferido é tomado. Escolha .com se seu público é mais amplo e você quer a extensão global mais familiar.
Quem pode registrar um domínio .net.pl?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .net.pl. Não há requisitos de residência ou cidadania, e o registro é feito através de um registrador credenciado.
Existem restrições nos domínios .net.pl?
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, e não pode ter mais de 63 caracteres sem a extensão. Nomes reservados ou já registrados não estão disponíveis.
Quanto custa um domínio .net.pl?
Na Hostinger, um domínio .net.pl custa R$ 21,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 93,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.