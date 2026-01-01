Honrar o serviço com um domínio .navy
R$263,99/anoR$180,991º anoPara o primeiro ano
Economize 31%
Saiba mais sobre o domínio .navy
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .navy.
O que é um .navy domínio?
.navy é um domínio genérico de nível superior para sites marítimos e temáticos navais. Não tem restrições gerais de registro, embora sua associação militar possa torná-lo uma escolha de nicho.
Para quem é um domínio .navy?
Um domínio .navy funciona bem para organizações relacionadas com o exército, contratantes de defesa, projetos marítimos e comunidades de veteranos que querem uma identidade clara e confiável. É também um bom ajuste para campanhas de marca ligadas ao mar ou ao serviço.
Por que escolher um domínio .navy?
Um domínio .navy ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele oferece um endereço claro e memorável que funciona bem para sites, e-mail e marketing à medida que seu projeto cresce.
Informações de domínio para .navy
TLD
.navy
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .navy
O que significa um domínio .navy?
Um domínio .navy é um endereço web de marca ligado à palavra "navy". É comumente usado para sites relacionados a temas navais, defesa ou comunidades marítimas.
Um domínio .navy é confiável?
Sim. Um domínio .navy funciona como outras extensões de domínio válidas em navegadores, e-mail e pesquisa. É um verdadeiro domínio de nível superior com um registro oficial por trás dele.
.navy é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre serviços navais, história, produtos ou comunidades. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então a relevância e o conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .navy ou .com?
Escolha .navy se você quiser uma correspondência específica para um tema naval ou se o nome for mais fácil de obter. Escolha .com se você quiser a opção mais ampla e mais familiar para o público em geral.
Quem pode registrar um domínio .navy?
Qualquer um pode registrar um domínio .navy. É uma extensão aberta, portanto, não existem regras especiais de elegibilidade para a maioria dos compradores.
Existem restrições nos domínios .navy?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos e alguns nomes reservados ou premium podem não estar disponíveis.
Quanto custa um domínio .navy?
Na Hostinger, um domínio .navy custa R$ 180,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 263,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.