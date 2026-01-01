Honrar o serviço com um domínio .navy

R$263,99/anoR$180,991º ano
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Para o primeiro ano
.navy

Saiba mais sobre o domínio .navy

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .navy.

O que é um .navy domínio?

.navy é um domínio genérico de nível superior para sites marítimos e temáticos navais. Não tem restrições gerais de registro, embora sua associação militar possa torná-lo uma escolha de nicho.

Para quem é um domínio .navy?

Um domínio .navy funciona bem para organizações relacionadas com o exército, contratantes de defesa, projetos marítimos e comunidades de veteranos que querem uma identidade clara e confiável. É também um bom ajuste para campanhas de marca ligadas ao mar ou ao serviço.

Por que escolher um domínio .navy?

Um domínio .navy ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele oferece um endereço claro e memorável que funciona bem para sites, e-mail e marketing à medida que seu projeto cresce.

Informações de domínio para .navy

TLD
.navy
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .navy

Um domínio .navy é um endereço web de marca ligado à palavra "navy". É comumente usado para sites relacionados a temas navais, defesa ou comunidades marítimas.
Sim. Um domínio .navy funciona como outras extensões de domínio válidas em navegadores, e-mail e pesquisa. É um verdadeiro domínio de nível superior com um registro oficial por trás dele.
Sim, se o seu site é sobre serviços navais, história, produtos ou comunidades. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então a relevância e o conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .navy se você quiser uma correspondência específica para um tema naval ou se o nome for mais fácil de obter. Escolha .com se você quiser a opção mais ampla e mais familiar para o público em geral.
Qualquer um pode registrar um domínio .navy. É uma extensão aberta, portanto, não existem regras especiais de elegibilidade para a maioria dos compradores.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos e alguns nomes reservados ou premium podem não estar disponíveis.
Na Hostinger, um domínio .navy custa R$ 180,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 263,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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