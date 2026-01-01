Ajude mais pessoas a possuírem sua casa com um domínio .mortgage

R$394,99/anoR$49,991º ano
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Para o primeiro ano
.mortgage

Saiba mais sobre o domínio .mortgage

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .mortgage.

O que é um domínio .mortgage?

.mortgage é um domínio genérico de nível superior destinado a profissionais de hipotecas e serviços financeiros relacionados. Não tem restrições de elegibilidade pública e é gerido pela Identity Digital.

Para quem é um domínio .mortgage?

.mortgage domínios são uma boa opção para corretores de hipotecas, credores, agentes de empréstimos e profissionais imobiliários que querem um endereço web claro e focado em confiança para serviços de empréstimos, taxas e educação de clientes.

Por que escolher um domínio .mortgage?

Um domínio .mortgage ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e dá a sua marca um endereço web claro e relevante. Ele suporta confiança, reconhecimento fácil e uso consistente em sites, e-mails e marketing à medida que você cresce.

Informações de domínio para .mortgage

TLD
.mortgage
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .mortgage

Um domínio .mortgage é uma extensão de endereço web para conteúdo relacionado a hipotecas, empréstimos e financiamento de casas. É comumente usado por credores, corretores e sites financeiros focados em serviços de hipoteca.
Sim. .mortgage é um domínio de nível superior válido e pode ser usado normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Como outros TLDs, é operado através de um registro oficial.
Sim, se o seu site se concentra em aconselhamento de hipotecas, empréstimos ou serviços financeiros relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então a relevância e o conteúdo útil importam mais do que o final.
Escolha .mortgage se você quiser um nome que coincida claramente com uma marca ou serviço focado em hipotecas. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou se o nome é mais fácil de encontrar lá.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .mortgage. Não é limitado a credores licenciados ou organizações específicas.
Não existem restrições especiais de uso para domínios .mortgage. As regras padrão de domínio ainda se aplicam, incluindo limites de caracteres válidos e nomes reservados definidos pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .mortgage custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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