Ajude mais pessoas a possuírem sua casa com um domínio .mortgage
R$394,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 87%
Saiba mais sobre o domínio .mortgage
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .mortgage.
O que é um domínio .mortgage?
.mortgage é um domínio genérico de nível superior destinado a profissionais de hipotecas e serviços financeiros relacionados. Não tem restrições de elegibilidade pública e é gerido pela Identity Digital.
Para quem é um domínio .mortgage?
.mortgage domínios são uma boa opção para corretores de hipotecas, credores, agentes de empréstimos e profissionais imobiliários que querem um endereço web claro e focado em confiança para serviços de empréstimos, taxas e educação de clientes.
Por que escolher um domínio .mortgage?
Um domínio .mortgage ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e dá a sua marca um endereço web claro e relevante. Ele suporta confiança, reconhecimento fácil e uso consistente em sites, e-mails e marketing à medida que você cresce.
Informações de domínio para .mortgage
TLD
.mortgage
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .mortgage
O que significa um domínio .mortgage?
Um domínio .mortgage é uma extensão de endereço web para conteúdo relacionado a hipotecas, empréstimos e financiamento de casas. É comumente usado por credores, corretores e sites financeiros focados em serviços de hipoteca.
Um domínio .mortgage é confiável?
Sim. .mortgage é um domínio de nível superior válido e pode ser usado normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Como outros TLDs, é operado através de um registro oficial.
.mortgage é um bom domínio?
Sim, se o seu site se concentra em aconselhamento de hipotecas, empréstimos ou serviços financeiros relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então a relevância e o conteúdo útil importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .mortgage ou .com?
Escolha .mortgage se você quiser um nome que coincida claramente com uma marca ou serviço focado em hipotecas. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou se o nome é mais fácil de encontrar lá.
Quem pode registrar um domínio .mortgage?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .mortgage. Não é limitado a credores licenciados ou organizações específicas.
Existem restrições em domínios .mortgage?
Não existem restrições especiais de uso para domínios .mortgage. As regras padrão de domínio ainda se aplicam, incluindo limites de caracteres válidos e nomes reservados definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .mortgage?
Na Hostinger, um domínio .mortgage custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.