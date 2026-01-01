Crie um espaço para lembrar e celebrar uma vida com um domínio .memorial
R$329,99/anoR$224,991º anoPara o primeiro ano
Economize 32%
Saiba mais sobre o domínio .memorial
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .memorial.
O que é um .memorial domínio?
Um novo TLD genérico para sites de memória e tributo, .memorial está aberto para registro geral e é frequentemente usado para páginas de memória, obituários e projetos de comemoração.
Para quem é um domínio .memorial?
Um domínio .memorial funciona bem para casas funerárias, serviços memoriais, instituições de caridade e famílias que criam páginas de homenagem. Ajuda a honrar os entes queridos, compartilhar memórias e apresentar um espaço on-line respeitoso.
Por que escolher um domínio .memorial?
Um domínio .memorial ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta comunicação clara entre sites, e-mails e marketing à medida que seu projeto cresce.
Informações de domínio para .memorial
TLD
.memorial
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .memorial
O que significa um domínio .memorial?
Um domínio .memorial é comumente usado para sites de homenagem, páginas de lembranças e serviços de memória. Ele sinaliza que o site é sobre honrar uma pessoa, evento ou legado.
Um domínio .memorial é confiável?
Sim. .memorial é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de busca como outras extensões. É executado através de um sistema de registro oficial.
.memorial é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre memória, homenagens ou serviços de memória. Os motores de busca tratam .memorial da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais.
Devo escolher um domínio .memorial ou .com?
Escolha .memorial se o site é focado em honrar alguém ou oferecer serviços relacionados com memorial. Escolha .com se você quer uma extensão mais geral que muitas pessoas esperam primeiro.
Quem pode registrar um domínio .memorial?
Qualquer um pode registrar um domínio .memorial. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade para a maioria dos compradores.
Existem restrições em domínios .memorial?
Não há restrições importantes de uso especial, mas o nome deve seguir regras padrão de domínio. Isso significa que não há espaços, e o rótulo escolhido deve ser permitido pelo registro.
Quanto custa um domínio .memorial?
Na Hostinger, um domínio .memorial custa R$ 224,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 329,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.