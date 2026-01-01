Crie um espaço para lembrar e celebrar uma vida com um domínio .memorial

R$329,99/anoR$224,991º ano
Economize 32%
Para o primeiro ano
.memorial

Saiba mais sobre o domínio .memorial

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .memorial.

O que é um .memorial domínio?

Um novo TLD genérico para sites de memória e tributo, .memorial está aberto para registro geral e é frequentemente usado para páginas de memória, obituários e projetos de comemoração.

Para quem é um domínio .memorial?

Um domínio .memorial funciona bem para casas funerárias, serviços memoriais, instituições de caridade e famílias que criam páginas de homenagem. Ajuda a honrar os entes queridos, compartilhar memórias e apresentar um espaço on-line respeitoso.

Por que escolher um domínio .memorial?

Um domínio .memorial ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta comunicação clara entre sites, e-mails e marketing à medida que seu projeto cresce.

Informações de domínio para .memorial

TLD
.memorial
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .memorial

Um domínio .memorial é comumente usado para sites de homenagem, páginas de lembranças e serviços de memória. Ele sinaliza que o site é sobre honrar uma pessoa, evento ou legado.
Sim. .memorial é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de busca como outras extensões. É executado através de um sistema de registro oficial.
Sim, se seu site é sobre memória, homenagens ou serviços de memória. Os motores de busca tratam .memorial da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais.
Escolha .memorial se o site é focado em honrar alguém ou oferecer serviços relacionados com memorial. Escolha .com se você quer uma extensão mais geral que muitas pessoas esperam primeiro.
Qualquer um pode registrar um domínio .memorial. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade para a maioria dos compradores.
Não há restrições importantes de uso especial, mas o nome deve seguir regras padrão de domínio. Isso significa que não há espaços, e o rótulo escolhido deve ser permitido pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .memorial custa R$ 224,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 329,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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