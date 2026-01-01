Venda propriedade francesa de luxo com um domínio .maison
R$341,99/anoR$77,991º anoPara o primeiro ano
Economize 77%
Saiba mais sobre o domínio .maison
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .maison.
O que é um domínio .maison?
.maison é um domínio genérico de nível superior criado para sites relacionados a "casa" ou "casa", mas está aberto para uso geral. Não existem restrições de residência ou indústria conhecidas.
Para quem é um domínio .maison?
Um domínio .maison funciona bem para agências imobiliárias, designers de interiores, marcas de decoração de casa e anúncios de propriedades que querem um endereço web memorável e focado em casa. É adequado tanto para projetos boutique quanto para grandes empresas.
Por que escolher um domínio .maison?
Um domínio .maison ajuda os visitantes a entender seu site de uma olhada e dá a sua marca um endereço claro e memorável. Ele pode apoiar o uso consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .maison
TLD
.maison
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .maison
O que significa um domínio .maison?
.maison é uma palavra francesa que significa "casa" ou "casa". Hoje, é comumente usado para imóveis, design de interiores, arquitetura e marcas relacionadas à casa.
Um domínio .maison é confiável?
Sim. .maison é um domínio de nível superior válido e funciona como outras extensões de domínio em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É operado sob um registro oficial, o que ajuda a garantir o registro e o uso normais de domínios.
.maison é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre casas, propriedades, design ou uma marca construída em torno da ideia de “casa”. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .maison ou .com?
Escolha .maison se você quiser um nome que se encaixe claramente em um site relacionado a casa e o .com exato não está disponível. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer o uso geral mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .maison?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .maison. Não há requisitos de elegibilidade pública, portanto, ele está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Existem restrições em domínios .maison?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve estar disponível, usar caracteres permitidos e evitar nomes reservados ou proibidos definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .maison?
Na Hostinger, um domínio .maison custa R$ 77,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 341,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.