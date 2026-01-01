Venda propriedade francesa de luxo com um domínio .maison

R$341,99/anoR$77,991º ano
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Para o primeiro ano
.maison

Saiba mais sobre o domínio .maison

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .maison.

O que é um domínio .maison?

.maison é um domínio genérico de nível superior criado para sites relacionados a "casa" ou "casa", mas está aberto para uso geral. Não existem restrições de residência ou indústria conhecidas.

Para quem é um domínio .maison?

Um domínio .maison funciona bem para agências imobiliárias, designers de interiores, marcas de decoração de casa e anúncios de propriedades que querem um endereço web memorável e focado em casa. É adequado tanto para projetos boutique quanto para grandes empresas.

Por que escolher um domínio .maison?

Um domínio .maison ajuda os visitantes a entender seu site de uma olhada e dá a sua marca um endereço claro e memorável. Ele pode apoiar o uso consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .maison

TLD
.maison
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .maison

.maison é uma palavra francesa que significa "casa" ou "casa". Hoje, é comumente usado para imóveis, design de interiores, arquitetura e marcas relacionadas à casa.
Sim. .maison é um domínio de nível superior válido e funciona como outras extensões de domínio em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É operado sob um registro oficial, o que ajuda a garantir o registro e o uso normais de domínios.
Sim, se o seu site é sobre casas, propriedades, design ou uma marca construída em torno da ideia de “casa”. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .maison se você quiser um nome que se encaixe claramente em um site relacionado a casa e o .com exato não está disponível. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer o uso geral mais amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .maison. Não há requisitos de elegibilidade pública, portanto, ele está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve estar disponível, usar caracteres permitidos e evitar nomes reservados ou proibidos definidos pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .maison custa R$ 77,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 341,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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