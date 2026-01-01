Registre seu nome de domínio .ma

R$219,99/anoR$191,991º ano
Economize 13%
Para o primeiro ano
.ma

Saiba mais sobre o domínio .ma

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .ma.

O que é um .ma domínio?

.ma é o domínio de código de país do Marrocos, gerido pela ANRT. É aberto a qualquer pessoa ou empresa, mas os nomes devem seguir regras de registro e não podem incluir termos restritos.

Para quem é um domínio .ma?

Um domínio .ma funciona bem para empresas em Marrocos, provedores de serviços locais, lojas de comércio eletrônico e organizações que visam o público marroquino. Ajuda a construir uma identidade e confiança locais claras.

Por que escolher um domínio .ma?

Um domínio .ma ajuda os visitantes a entender rapidamente a relevância local do seu site e torna a sua marca mais fácil de lembrar. Ele pode suportar confiança, nomeação clara e uso consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que você cresce.

Informações de domínio para .ma

TLD
.ma
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
2 anos
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .ma

Um domínio .ma é o domínio de código de país de Marrocos, por isso as pessoas geralmente o lêem como um sinal de identidade ou presença marroquina on-line. É comumente usado por empresas, organizações e indivíduos ligados a Marrocos.
Sim. .ma é um domínio de nível superior válido com código de país com um registro oficial marroquino, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
Sim, se você quiser um endereço web vinculado a Marrocos ou a um público marroquino. Os motores de busca tratam o .ma da mesma forma que outros TLDs, então relevância e conteúdo importam mais do que a extensão.
Escolha .ma se seu site é focado em Marrocos ou você quer uma identidade local. Escolha .com se você quer o reconhecimento global mais amplo ou seu nome preferido é mais provável estar disponível.
.ma está aberto a qualquer pessoa. Tanto indivíduos como organizações podem registrá-lo, quer estejam no Marrocos ou no exterior.
Sim. Os registos devem seguir as regras de nomeação do registro, e alguns nomes reservados são bloqueados. Algumas extensões de segundo nível, como nomes relacionados ao governo, têm requisitos mais rigorosos.
Na Hostinger, um domínio .ma custa R$ 191,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 219,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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