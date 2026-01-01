Registre seu nome de domínio .ma
R$219,99/anoR$191,991º anoPara o primeiro ano
Economize 13%
Saiba mais sobre o domínio .ma
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .ma.
O que é um .ma domínio?
.ma é o domínio de código de país do Marrocos, gerido pela ANRT. É aberto a qualquer pessoa ou empresa, mas os nomes devem seguir regras de registro e não podem incluir termos restritos.
Para quem é um domínio .ma?
Um domínio .ma funciona bem para empresas em Marrocos, provedores de serviços locais, lojas de comércio eletrônico e organizações que visam o público marroquino. Ajuda a construir uma identidade e confiança locais claras.
Por que escolher um domínio .ma?
Um domínio .ma ajuda os visitantes a entender rapidamente a relevância local do seu site e torna a sua marca mais fácil de lembrar. Ele pode suportar confiança, nomeação clara e uso consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que você cresce.
Informações de domínio para .ma
TLD
.ma
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
2 anos
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .ma
O que significa um domínio .ma?
Um domínio .ma é o domínio de código de país de Marrocos, por isso as pessoas geralmente o lêem como um sinal de identidade ou presença marroquina on-line. É comumente usado por empresas, organizações e indivíduos ligados a Marrocos.
Um domínio .ma é confiável?
Sim. .ma é um domínio de nível superior válido com código de país com um registro oficial marroquino, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
.ma é um bom domínio?
Sim, se você quiser um endereço web vinculado a Marrocos ou a um público marroquino. Os motores de busca tratam o .ma da mesma forma que outros TLDs, então relevância e conteúdo importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .ma ou .com?
Escolha .ma se seu site é focado em Marrocos ou você quer uma identidade local. Escolha .com se você quer o reconhecimento global mais amplo ou seu nome preferido é mais provável estar disponível.
Quem pode registrar um domínio .ma?
.ma está aberto a qualquer pessoa. Tanto indivíduos como organizações podem registrá-lo, quer estejam no Marrocos ou no exterior.
Existem restrições em domínios .ma?
Sim. Os registos devem seguir as regras de nomeação do registro, e alguns nomes reservados são bloqueados. Algumas extensões de segundo nível, como nomes relacionados ao governo, têm requisitos mais rigorosos.
Quanto custa um domínio .ma?
Na Hostinger, um domínio .ma custa R$ 191,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 219,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.