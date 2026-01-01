Seu nome de domínio .love diz tudo
R$154,99/anoR$51,991º anoPara o primeiro ano
Economize 66%
Saiba mais sobre o domínio .love
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .love.
O que é um domínio .love?
.love é um domínio genérico de nível superior para sites sobre relacionamentos, casamentos, presentes e projetos pessoais. Não tem restrições geográficas e é muitas vezes escolhido para sites emocionais ou de marca.
Para quem é um domínio .love?
Os domínios .love funcionam bem para casais, planejadores de casamentos, coaches de relacionamento, instituições de caridade e lojas de presentes que querem um endereço web quente e memorável. Eles são adequados para projetos pessoais e marcas focadas na comunidade.
Por que escolher um domínio .love?
Um domínio .love dá ao seu site uma identidade clara e memorável que pode melhorar o reconhecimento e a confiança. Funciona bem em endereços web e e-mail, ajudando a sua marca a permanecer consistente à medida que cresce.
Informações de domínio para .love
TLD
.love
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .love
O que significa um domínio .love?
Um domínio .love é um endereço da web que sinala temas de amor, relacionamentos, casamentos, presentes ou expressão pessoal. É comumente usado hoje em dia para marcas, campanhas e sites pessoais com um foco emocional ou romântico.
Um domínio .love é confiável?
Sim. .love é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança vem do registro adequado e da configuração do seu site, não apenas da extensão.
.love é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre romance, eventos ou uma marca que quer um tema emocional claro. Os motores de busca tratam .love da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo relevante importa mais do que o final.
Devo escolher um domínio .love ou .com?
Escolha .love se o nome suporta uma mensagem ou público relacionado ao amor e você deseja um endereço web mais específico. Escolha .com se você deseja a opção mais familiar ou precisa de um domínio mais amplo para um negócio geral.
Quem pode registrar um domínio .love?
Qualquer um pode registrar um domínio .love. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de associação ou localização.
Existem restrições em domínios .love?
Sim, como todos os domínios, o nome deve seguir regras padrão de registro. Não pode usar espaços, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque alguém já os possui.
Quanto custa um domínio .love?
Na Hostinger, um domínio .love custa R$ 51,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 154,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.