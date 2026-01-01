Seu nome de domínio .love diz tudo

R$154,99/anoR$51,991º ano
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Para o primeiro ano
.love

Saiba mais sobre o domínio .love

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .love.

O que é um domínio .love?

.love é um domínio genérico de nível superior para sites sobre relacionamentos, casamentos, presentes e projetos pessoais. Não tem restrições geográficas e é muitas vezes escolhido para sites emocionais ou de marca.

Para quem é um domínio .love?

Os domínios .love funcionam bem para casais, planejadores de casamentos, coaches de relacionamento, instituições de caridade e lojas de presentes que querem um endereço web quente e memorável. Eles são adequados para projetos pessoais e marcas focadas na comunidade.

Por que escolher um domínio .love?

Um domínio .love dá ao seu site uma identidade clara e memorável que pode melhorar o reconhecimento e a confiança. Funciona bem em endereços web e e-mail, ajudando a sua marca a permanecer consistente à medida que cresce.

Informações de domínio para .love

TLD
.love
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .love

Um domínio .love é um endereço da web que sinala temas de amor, relacionamentos, casamentos, presentes ou expressão pessoal. É comumente usado hoje em dia para marcas, campanhas e sites pessoais com um foco emocional ou romântico.
Sim. .love é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança vem do registro adequado e da configuração do seu site, não apenas da extensão.
Sim, se seu site é sobre romance, eventos ou uma marca que quer um tema emocional claro. Os motores de busca tratam .love da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo relevante importa mais do que o final.
Escolha .love se o nome suporta uma mensagem ou público relacionado ao amor e você deseja um endereço web mais específico. Escolha .com se você deseja a opção mais familiar ou precisa de um domínio mais amplo para um negócio geral.
Qualquer um pode registrar um domínio .love. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de associação ou localização.
Sim, como todos os domínios, o nome deve seguir regras padrão de registro. Não pode usar espaços, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque alguém já os possui.
Na Hostinger, um domínio .love custa R$ 51,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 154,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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