Um domínio .living para celebrar como você vive
R$247,99/anoR$10,991º anoPara o primeiro ano
Economize 96%
Saiba mais sobre o domínio .living
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .living.
O que é um domínio .living?
.living é um domínio genérico de nível superior sem restrições de registro público. Originalmente foi proposto como um TLD de marca, mas hoje é comumente usado para sites de estilo de vida, casa e marca pessoal.
Para quem é um domínio .living?
.living é adequado para designers de interiores, blogueiros de estilo de vida, serviços domésticos, marcas de bem-estar e projetos imobiliários que querem um endereço web moderno e memorável para conteúdo, anúncios ou serviços.
Por que escolher um domínio .living?
Um domínio .living ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e suporta uma identidade de marca mais memorável e consistente. Funciona bem em sites, e-mails e marketing à medida que sua presença online cresce.
Informações de domínio para .living
TLD
.living
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .living
O que significa um domínio .living?
Um domínio .living é um domínio genérico de nível superior, não vinculado a um país. É frequentemente usado para estilo de vida, casa, bem-estar ou sites focados na comunidade, dependendo da marca ou projeto.
Um domínio .living é confiável?
Sim. Um domínio .living é um TLD válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo parte do sistema padrão de domínios.
.living é um bom domínio?
Sim, se o seu nome, tópico ou marca corresponder à palavra "living". Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs, portanto, o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .living ou .com?
Escolha .living se você quiser um nome que corresponda ao seu tópico e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público espera uma extensão familiar e amplamente reconhecida.
Quem pode registrar um domínio .living?
Qualquer um pode registrar um domínio .living. Não existem requisitos especiais de elegibilidade ou regras de presença local para esta extensão.
Existem restrições em domínios .living?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve ser único, usar caracteres permitidos e evitar nomes reservados ou proibidos definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .living?
Na Hostinger, um domínio .living custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 247,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.