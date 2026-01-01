Um domínio .living para celebrar como você vive

R$247,99/anoR$10,991º ano
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Para o primeiro ano
.living

Saiba mais sobre o domínio .living

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .living.

O que é um domínio .living?

.living é um domínio genérico de nível superior sem restrições de registro público. Originalmente foi proposto como um TLD de marca, mas hoje é comumente usado para sites de estilo de vida, casa e marca pessoal.

Para quem é um domínio .living?

.living é adequado para designers de interiores, blogueiros de estilo de vida, serviços domésticos, marcas de bem-estar e projetos imobiliários que querem um endereço web moderno e memorável para conteúdo, anúncios ou serviços.

Por que escolher um domínio .living?

Um domínio .living ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e suporta uma identidade de marca mais memorável e consistente. Funciona bem em sites, e-mails e marketing à medida que sua presença online cresce.

Informações de domínio para .living

TLD
.living
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .living

Um domínio .living é um domínio genérico de nível superior, não vinculado a um país. É frequentemente usado para estilo de vida, casa, bem-estar ou sites focados na comunidade, dependendo da marca ou projeto.
Sim. Um domínio .living é um TLD válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo parte do sistema padrão de domínios.
Sim, se o seu nome, tópico ou marca corresponder à palavra "living". Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs, portanto, o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .living se você quiser um nome que corresponda ao seu tópico e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público espera uma extensão familiar e amplamente reconhecida.
Qualquer um pode registrar um domínio .living. Não existem requisitos especiais de elegibilidade ou regras de presença local para esta extensão.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve ser único, usar caracteres permitidos e evitar nomes reservados ou proibidos definidos pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .living custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 247,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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