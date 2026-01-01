Estabeleça sua identidade empresarial com um domínio .limited

R$230,99/anoR$49,991º ano
Economize 78%
Para o primeiro ano
.limited

Saiba mais sobre o domínio .limited

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .limited.

O que é um domínio .limited?

Um domínio genérico de nível superior aberto para registro, .limited é frequentemente usado por empresas e marcas. Não tem restrições geográficas ou de elegibilidade especiais, mas a escolha de nome deve ainda ser adequada para um uso comercial claro.

Para quem é um domínio .limited?

Um domínio .limited funciona bem para marcas de luxo, clubes exclusivos, serviços premium e produtos de edição limitada que querem sinalizar escassez e exclusividade. Também é adequado para empresas que destacam ofertas com limites ou acesso à associação.

Por que escolher um domínio .limited?

Um domínio .limited ajuda a deixar clara a finalidade da sua marca e pode apoiar uma identidade online mais memorável. É uma escolha prática para sites, e-mails e materiais de marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .limited

TLD
.limited
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .limited

Um domínio .limited é uma extensão genérica que pode sinalizar uma marca pequena, exclusiva ou específica da empresa. Hoje em dia, é frequentemente usado para nomes de negócios, sites de projetos ou marcas que querem um endereço web distinto.
Sim. Um domínio .limited funciona como outras extensões de domínio válidas em navegadores, e-mail e pesquisa. É um domínio de nível superior reconhecido com um registro oficial por trás dele.
Sim, se você quiser um nome que corresponda a uma marca, negócio ou projeto com um toque limitado ou exclusivo. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .limited se o nome se encaixa na sua marca e você deseja uma opção mais específica, muitas vezes mais disponível. Escolha .com se você deseja a extensão mais familiar para um público amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .limited. Não é limitado a um país ou indústria específica.
Regras padrão de domínio se aplicam, como usar caracteres permitidos e evitar nomes já reservados pelo registro. Não existem requisitos especiais de elegibilidade para esta extensão.
Na Hostinger, um domínio .limited custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 230,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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