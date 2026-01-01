Estabeleça sua identidade empresarial com um domínio .limited
R$230,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 78%
Saiba mais sobre o domínio .limited
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .limited.
O que é um domínio .limited?
Um domínio genérico de nível superior aberto para registro, .limited é frequentemente usado por empresas e marcas. Não tem restrições geográficas ou de elegibilidade especiais, mas a escolha de nome deve ainda ser adequada para um uso comercial claro.
Para quem é um domínio .limited?
Um domínio .limited funciona bem para marcas de luxo, clubes exclusivos, serviços premium e produtos de edição limitada que querem sinalizar escassez e exclusividade. Também é adequado para empresas que destacam ofertas com limites ou acesso à associação.
Por que escolher um domínio .limited?
Um domínio .limited ajuda a deixar clara a finalidade da sua marca e pode apoiar uma identidade online mais memorável. É uma escolha prática para sites, e-mails e materiais de marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .limited
TLD
.limited
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .limited
O que significa um domínio .limited?
Um domínio .limited é uma extensão genérica que pode sinalizar uma marca pequena, exclusiva ou específica da empresa. Hoje em dia, é frequentemente usado para nomes de negócios, sites de projetos ou marcas que querem um endereço web distinto.
Um domínio .limited é confiável?
Sim. Um domínio .limited funciona como outras extensões de domínio válidas em navegadores, e-mail e pesquisa. É um domínio de nível superior reconhecido com um registro oficial por trás dele.
.limited é um bom domínio?
Sim, se você quiser um nome que corresponda a uma marca, negócio ou projeto com um toque limitado ou exclusivo. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .limited ou .com?
Escolha .limited se o nome se encaixa na sua marca e você deseja uma opção mais específica, muitas vezes mais disponível. Escolha .com se você deseja a extensão mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .limited?
Qualquer um pode registrar um domínio .limited. Não é limitado a um país ou indústria específica.
Existem restrições em domínios .limited?
Regras padrão de domínio se aplicam, como usar caracteres permitidos e evitar nomes já reservados pelo registro. Não existem requisitos especiais de elegibilidade para esta extensão.
Quanto custa um domínio .limited?
Na Hostinger, um domínio .limited custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 230,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.