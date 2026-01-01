Um domínio .lifestyle para tudo o que faz você, você

R$247,99/anoR$10,991º ano
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Para o primeiro ano
.lifestyle

Saiba mais sobre o domínio .lifestyle

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .lifestyle.

O que é um domínio .lifestyle?

Um gTLD genérico para sites e marcas ligadas a temas de estilo de vida. Não tem restrições amplas de uso público, mas seu significado é nicho, então funciona melhor para bem-estar, moda, viagens ou projetos similares.

Para quem é um domínio .lifestyle?

Um domínio .lifestyle funciona bem para marcas de bem-estar, blogueiros, treinadores, estilistas de interiores e criadores de projetos pessoais que querem uma identidade online memorável.

Por que escolher um domínio .lifestyle?

Um domínio .lifestyle ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e dá a sua marca um endereço web claro e memorável. Ele suporta o uso consistente entre sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .lifestyle

TLD
.lifestyle
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Proteção de privacidade grátis
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .lifestyle

Um domínio .lifestyle assinala conteúdo sobre como as pessoas vivem, como bem-estar, viagens, casa, moda ou hobbies. Hoje, geralmente é lido como uma extensão ampla, baseada em tópicos, em vez de um nicho técnico.
Sim. .lifestyle é um domínio de nível superior válido com seu próprio registro, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do seu site e configuração de segurança do que da própria extensão.
Sim, se sua marca, blog ou projeto é focado em temas de estilo de vida e você quer que o nome corresponda ao seu conteúdo. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .lifestyle se você quiser um nome tópico claro e a versão .com é tomada ou menos relevante. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer o reconhecimento padrão mais amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .lifestyle. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade, como localização ou indústria.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos e não pode ser um termo reservado ou bloqueado definido pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .lifestyle custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 247,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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