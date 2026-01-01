Um domínio .lifestyle para tudo o que faz você, você
R$247,99/anoR$10,991º anoPara o primeiro ano
Economize 96%
Saiba mais sobre o domínio .lifestyle
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .lifestyle.
O que é um domínio .lifestyle?
Um gTLD genérico para sites e marcas ligadas a temas de estilo de vida. Não tem restrições amplas de uso público, mas seu significado é nicho, então funciona melhor para bem-estar, moda, viagens ou projetos similares.
Para quem é um domínio .lifestyle?
Um domínio .lifestyle funciona bem para marcas de bem-estar, blogueiros, treinadores, estilistas de interiores e criadores de projetos pessoais que querem uma identidade online memorável.
Por que escolher um domínio .lifestyle?
Um domínio .lifestyle ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e dá a sua marca um endereço web claro e memorável. Ele suporta o uso consistente entre sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .lifestyle
TLD
.lifestyle
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .lifestyle
O que significa um domínio .lifestyle?
Um domínio .lifestyle assinala conteúdo sobre como as pessoas vivem, como bem-estar, viagens, casa, moda ou hobbies. Hoje, geralmente é lido como uma extensão ampla, baseada em tópicos, em vez de um nicho técnico.
Um domínio .lifestyle é confiável?
Sim. .lifestyle é um domínio de nível superior válido com seu próprio registro, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do seu site e configuração de segurança do que da própria extensão.
.lifestyle é um bom domínio?
Sim, se sua marca, blog ou projeto é focado em temas de estilo de vida e você quer que o nome corresponda ao seu conteúdo. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .lifestyle ou .com?
Escolha .lifestyle se você quiser um nome tópico claro e a versão .com é tomada ou menos relevante. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer o reconhecimento padrão mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .lifestyle?
Qualquer um pode registrar um domínio .lifestyle. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade, como localização ou indústria.
Existem restrições nos domínios .lifestyle?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos e não pode ser um termo reservado ou bloqueado definido pelo registro.
Quanto custa um domínio .lifestyle?
Na Hostinger, um domínio .lifestyle custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 247,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.