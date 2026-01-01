Seja o primeiro advogado que cada cliente encontra com um domínio .lawyer
R$394,99/anoR$274,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .lawyer
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .lawyer.
O que é um domínio .lawyer?
.lawyer é um domínio genérico de nível superior para profissionais jurídicos, escritórios de advocacia e serviços jurídicos. É um gTLD moderno sem exigência de localização pública, mas os nomes são normalmente escolhidos para marcação profissional clara.
Para quem é um domínio .lawyer?
Um domínio .lawyer funciona bem para advogados individuais, escritórios de advocacia, consultores jurídicos e sites de serviços jurídicos que desejam um endereço web claro e profissional. É adequado para práticas focadas na confiança, credibilidade e reconhecimento fácil.
Por que escolher um domínio .lawyer?
Um domínio .lawyer ajuda a tornar o propósito do seu site legal claro de uma olhada, apoiando a confiança, reconhecimento e fácil recall. Ele também fornece um ajuste consistente para o site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .lawyer
TLD
.lawyer
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .lawyer
O que significa um domínio .lawyer?
Um domínio .lawyer indica uma profissão jurídica ou site relacionado à lei. Hoje, é comumente usado por advogados, escritórios de advocacia e serviços jurídicos para deixar o tópico claro de uma olhada.
Um domínio .lawyer é confiável?
Sim. .lawyer é um gTLD válido com um acordo de registro ICANN, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e pesquisa. A confiança depende mais do site e do remetente do que da extensão.
.lawyer é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre serviços legais ou aconselhamento jurídico. Os motores de busca tratam .lawyer e .com igualmente para SEO, então relevância, qualidade de conteúdo e links importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .lawyer ou .com?
Escolha .lawyer se você quiser que seu foco legal seja óbvio e o nome .com já está tomado. Escolha .com se você quiser a escolha mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .lawyer?
A extensão .lawyer está aberta a todos. Você não precisa ser um advogado licenciado ou escritório de advocacia para registrá-lo.
Existem restrições nos domínios .lawyer?
Não existem restrições especiais de elegibilidade, mas as regras normais de domínio ainda se aplicam. Os nomes devem seguir as regras de formato do registro e os nomes reservados não podem ser registrados.
Quanto custa um domínio .lawyer?
Na Hostinger, um domínio .lawyer custa R$ 274,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.