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.lawyer

Saiba mais sobre o domínio .lawyer

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .lawyer.

O que é um domínio .lawyer?

.lawyer é um domínio genérico de nível superior para profissionais jurídicos, escritórios de advocacia e serviços jurídicos. É um gTLD moderno sem exigência de localização pública, mas os nomes são normalmente escolhidos para marcação profissional clara.

Para quem é um domínio .lawyer?

Um domínio .lawyer funciona bem para advogados individuais, escritórios de advocacia, consultores jurídicos e sites de serviços jurídicos que desejam um endereço web claro e profissional. É adequado para práticas focadas na confiança, credibilidade e reconhecimento fácil.

Por que escolher um domínio .lawyer?

Um domínio .lawyer ajuda a tornar o propósito do seu site legal claro de uma olhada, apoiando a confiança, reconhecimento e fácil recall. Ele também fornece um ajuste consistente para o site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .lawyer

TLD
.lawyer
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .lawyer

Um domínio .lawyer indica uma profissão jurídica ou site relacionado à lei. Hoje, é comumente usado por advogados, escritórios de advocacia e serviços jurídicos para deixar o tópico claro de uma olhada.
Sim. .lawyer é um gTLD válido com um acordo de registro ICANN, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e pesquisa. A confiança depende mais do site e do remetente do que da extensão.
Sim, se seu site é sobre serviços legais ou aconselhamento jurídico. Os motores de busca tratam .lawyer e .com igualmente para SEO, então relevância, qualidade de conteúdo e links importam mais do que a extensão.
Escolha .lawyer se você quiser que seu foco legal seja óbvio e o nome .com já está tomado. Escolha .com se você quiser a escolha mais familiar para um público amplo.
A extensão .lawyer está aberta a todos. Você não precisa ser um advogado licenciado ou escritório de advocacia para registrá-lo.
Não existem restrições especiais de elegibilidade, mas as regras normais de domínio ainda se aplicam. Os nomes devem seguir as regras de formato do registro e os nomes reservados não podem ser registrados.
Na Hostinger, um domínio .lawyer custa R$ 274,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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