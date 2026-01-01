Build your legal practice online with a .law domain
Saiba mais sobre o domínio .law
What is a .law domain?
Who is a .law domain for?
Why choose a .law domain?
Informações de domínio para .law
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
2. Nomes curtos
3. Menos é mais
4. Pense no seu público
5. Aja rápido
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .law
What does a .law domain mean?
Is a .law domain trusted?
Is a .law a good domain?
Should I choose a .law domain or .com domain?
Who can register a .law domain?
Only qualified legal professionals and authorized legal institutions can register a .law domain. This includes licensed lawyers, law firms, courts of law, law schools, and legal regulators. It is not open to the general public or non-legal businesses.
Are there restrictions on .law domains?
Yes. Registration is limited to qualified legal professionals and authorized legal institutions. The registry verifies eligibility after registration and may request supporting documentation to confirm your credentials.