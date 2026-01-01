Build your legal practice online with a .law domain

R$585,99/anoR$418,991º ano
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Para o primeiro ano
.law

Saiba mais sobre o domínio .law

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .law.

What is a .law domain?

.law is a generic top-level domain for legal services and law-related sites. .law is a restricted generic top-level domain exclusively for the legal community. Only qualified lawyers, law firms, courts of law, law schools, and legal regulators are eligible to register it. General brands or businesses without legal credentials cannot register a .law domain.

Who is a .law domain for?

A .law domain works well for law firms, legal professionals, attorneys, and legal technology providers who want a clear, trustworthy online identity. It’s a strong fit for practices of all sizes.

Why choose a .law domain?

A .law domain gives your website a clear professional signal, helping visitors recognize legal content at a glance. It can support trust, consistency, and easy recognition across websites, email, and marketing as your business grows.

Informações de domínio para .law

TLD
.law
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .law

A .law domain signals a connection to the legal profession or legal services. It is commonly used by law firms, lawyers, and legal organizations to make that focus clear.
Yes. .law is a valid top-level domain operated under an ICANN registry agreement, so it works normally in browsers, email, and search engines.
Yes, if your site is for a law firm, lawyer, or legal service and you want the name to match that purpose. Search engines treat .law and other TLDs equally for SEO; content and relevance matter more.
Choose .law if you want a clear legal identity and the exact .com name is unavailable. Choose .com if your audience expects it first or you want the widest general recognition.

Only qualified legal professionals and authorized legal institutions can register a .law domain. This includes licensed lawyers, law firms, courts of law, law schools, and legal regulators. It is not open to the general public or non-legal businesses.

Yes. Registration is limited to qualified legal professionals and authorized legal institutions. The registry verifies eligibility after registration and may request supporting documentation to confirm your credentials.

At Hostinger, a .law domain costs R$ 418,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 585,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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