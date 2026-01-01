Chegar aos compradores alemães prontos para comprar com um domínio .kaufen
R$191,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 83%
Saiba mais sobre o domínio .kaufen
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .kaufen.
O que é um domínio .kaufen?
.kaufen é um domínio genérico de nível superior para "comprar" em alemão. É aberto ao registro geral, tornando-o um bom ajuste para compras, vendas e sites de mercado.
Para quem é um domínio .kaufen?
Um domínio .kaufen funciona bem para lojas online, varejistas locais, vendedores de mercado e marcas focadas em negócios que querem um sinal de compra claro. É adequado para listas de produtos, promoções e projetos de comércio eletrônico.
Por que escolher um domínio .kaufen?
Um domínio .kaufen ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e pode tornar sua marca mais fácil de lembrar. Ele oferece uma opção clara e profissional para sites, endereços de e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .kaufen
TLD
.kaufen
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .kaufen
O que significa um domínio .kaufen?
.kaufen é uma palavra alemã que significa "comprar". É comumente usado para sites de vendas, compras e relacionados ao comércio, especialmente quando o público é de língua alemã.
Um domínio .kaufen é confiável?
Sim. .kaufen é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do proprietário do site do que da extensão.
.kaufen é um bom domínio?
Sim, se o seu site é focado em comprar, vender ou um público de língua alemã. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs, por isso a relevância e o conteúdo importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .kaufen ou .com?
Escolha .kaufen se você quiser um nome que se encaixe claramente em compras ou comércio em alemão. Escolha .com se você quiser o reconhecimento global mais amplo ou seu nome .kaufen preferido não está disponível.
Quem pode registrar um domínio .kaufen?
Qualquer um pode registrar um domínio .kaufen. É uma extensão aberta, portanto, não existem regras especiais de elegibilidade para a maioria dos registrantes.
Existem restrições nos domínios .kaufen?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio, incluindo caracteres permitidos, limites de comprimento e políticas de registro. Nomes reservados ou proibidos podem não estar disponíveis e as regras exatas dependem do registro.
Quanto custa um domínio .kaufen?
Na Hostinger, um domínio .kaufen custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 191,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.