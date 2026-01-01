Chegar aos compradores alemães prontos para comprar com um domínio .kaufen

R$191,99/anoR$32,991º ano
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Para o primeiro ano
.kaufen

Saiba mais sobre o domínio .kaufen

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .kaufen.

O que é um domínio .kaufen?

.kaufen é um domínio genérico de nível superior para "comprar" em alemão. É aberto ao registro geral, tornando-o um bom ajuste para compras, vendas e sites de mercado.

Para quem é um domínio .kaufen?

Um domínio .kaufen funciona bem para lojas online, varejistas locais, vendedores de mercado e marcas focadas em negócios que querem um sinal de compra claro. É adequado para listas de produtos, promoções e projetos de comércio eletrônico.

Por que escolher um domínio .kaufen?

Um domínio .kaufen ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e pode tornar sua marca mais fácil de lembrar. Ele oferece uma opção clara e profissional para sites, endereços de e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .kaufen

TLD
.kaufen
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .kaufen

.kaufen é uma palavra alemã que significa "comprar". É comumente usado para sites de vendas, compras e relacionados ao comércio, especialmente quando o público é de língua alemã.
Sim. .kaufen é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do proprietário do site do que da extensão.
Sim, se o seu site é focado em comprar, vender ou um público de língua alemã. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs, por isso a relevância e o conteúdo importam mais do que a extensão.
Escolha .kaufen se você quiser um nome que se encaixe claramente em compras ou comércio em alemão. Escolha .com se você quiser o reconhecimento global mais amplo ou seu nome .kaufen preferido não está disponível.
Qualquer um pode registrar um domínio .kaufen. É uma extensão aberta, portanto, não existem regras especiais de elegibilidade para a maioria dos registrantes.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio, incluindo caracteres permitidos, limites de comprimento e políticas de registro. Nomes reservados ou proibidos podem não estar disponíveis e as regras exatas dependem do registro.
Na Hostinger, um domínio .kaufen custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 191,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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