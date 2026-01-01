Mostre e venda suas jóias com um domínio .jewelry
R$411,99/anoR$65,991º anoPara o primeiro ano
Economize 84%
Saiba mais sobre o domínio .jewelry
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .jewelry.
O que é um domínio .jewelry?
.jewelry é um domínio genérico de nível superior para a indústria de jóias. É aberto para registro geral e é comumente usado por joalheiros, designers e negócios relacionados.
Para quem é um domínio .jewelry?
Um domínio .jewelry funciona bem para joalheiros, designers de jóias, varejistas e serviços de reparação que querem uma identidade online clara e memorável. Também é adequado para boutiques e marcas de luxo focadas na venda e exibição de coleções.
Por que escolher um domínio .jewelry?
Um domínio .jewelry ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma só vez, o que pode melhorar o reconhecimento e a confiança. Ele lhe dá um endereço conciso e memorável que funciona bem em sites, e-mails e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .jewelry
TLD
.jewelry
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .jewelry
O que significa um domínio .jewelry?
Um domínio .jewelry é uma extensão de endereço web para marcas, lojas, designers e criadores relacionados com jóias. Ele sinala um foco claro em jóias quando as pessoas veem o nome do site.
Um domínio .jewelry é confiável?
Sim. .jewelry é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do seu site e configuração de segurança do que da extensão.
.jewelry é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre jóias ou um negócio relacionado. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .jewelry ou .com?
Escolha .jewelry se quiser um nome que corresponda a uma marca de jóias e a versão .com não está disponível. Escolha .com se quiser a mais ampla familiaridade para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .jewelry?
Qualquer um pode registrar um domínio .jewelry. É uma extensão aberta, portanto não há limites de elegibilidade por localização ou profissão.
Existem restrições nos domínios .jewelry?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Seu nome deve seguir as regras de sintaxe do registro e não pode usar caracteres reservados ou inválidos, mas não há restrições especiais de uso para a extensão.
Quanto custa um domínio .jewelry?
Na Hostinger, um domínio .jewelry custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 411,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.