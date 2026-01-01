Celebre a cultura e a comunidade irlandesas com um domínio .irish
R$142,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 77%
Saiba mais sobre o domínio .irish
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .irish.
O que é um domínio .irish?
.irish é um domínio genérico de nível superior patrocinado para pessoas, cultura e empresas irlandesas. É aberto para uso amplo, sem exigência de residência geral, e é frequentemente usado para sites focados na identidade irlandesa.
Para quem é um domínio .irish?
Os domínios .irish funcionam bem para empresas irlandesas, grupos comunitários, projetos culturais, marcas de turismo e sites pessoais que querem uma identidade irlandesa clara e relevância local.
Por que escolher um domínio .irish?
Um domínio .irish ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta branding claro, funciona bem em sites e e-mails e permanece flexível à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .irish
TLD
.irish
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .irish
O que significa um domínio .irish?
.irish é uma extensão de domínio geográfico ligada à identidade irlandesa e irlandesa. É comumente usada por pessoas, empresas e projetos que querem uma conexão irlandesa clara online.
Um domínio .irish é confiável?
Sim. .irish é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É reconhecido como outros endings de domínio reais.
.irish é um bom domínio?
Sim, se o seu site serve um público irlandês ou reflete a cultura irlandesa, lugares ou serviços. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .irish ou um domínio .com?
Escolha .irish se quiser um nome que sinalize relevância irlandesa ou ajude a corresponder a um público local. Escolha .com se quiser a opção global mais familiar ou precisar de reconhecimento mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .irish?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .irish. Não há requisitos de residência ou cidadania, por isso está aberto a indivíduos, empresas e organizações em todo o mundo.
Existem restrições nos domínios .irish?
Regras padrão de domínio ainda se aplicam, incluindo caracteres válidos e um nome de domínio de 1 a 63 caracteres. Nomes reservados ou bloqueados também podem não estar disponíveis se o registro mantê-los fora do mercado.
Quanto custa um domínio .irish?
Na Hostinger, um domínio .irish custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 142,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.