Celebre a cultura e a comunidade irlandesas com um domínio .irish

R$142,99/anoR$32,991º ano
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Para o primeiro ano
.irish

Saiba mais sobre o domínio .irish

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .irish.

O que é um domínio .irish?

.irish é um domínio genérico de nível superior patrocinado para pessoas, cultura e empresas irlandesas. É aberto para uso amplo, sem exigência de residência geral, e é frequentemente usado para sites focados na identidade irlandesa.

Para quem é um domínio .irish?

Os domínios .irish funcionam bem para empresas irlandesas, grupos comunitários, projetos culturais, marcas de turismo e sites pessoais que querem uma identidade irlandesa clara e relevância local.

Por que escolher um domínio .irish?

Um domínio .irish ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta branding claro, funciona bem em sites e e-mails e permanece flexível à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .irish

TLD
.irish
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .irish

.irish é uma extensão de domínio geográfico ligada à identidade irlandesa e irlandesa. É comumente usada por pessoas, empresas e projetos que querem uma conexão irlandesa clara online.
Sim. .irish é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É reconhecido como outros endings de domínio reais.
Sim, se o seu site serve um público irlandês ou reflete a cultura irlandesa, lugares ou serviços. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .irish se quiser um nome que sinalize relevância irlandesa ou ajude a corresponder a um público local. Escolha .com se quiser a opção global mais familiar ou precisar de reconhecimento mais amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .irish. Não há requisitos de residência ou cidadania, por isso está aberto a indivíduos, empresas e organizações em todo o mundo.
Regras padrão de domínio ainda se aplicam, incluindo caracteres válidos e um nome de domínio de 1 a 63 caracteres. Nomes reservados ou bloqueados também podem não estar disponíveis se o registro mantê-los fora do mercado.
Na Hostinger, um domínio .irish custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 142,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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