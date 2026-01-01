Atrair investidores sérios com um domínio .investments
R$822,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 94%
Saiba mais sobre o domínio .investments
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .investments.
O que é um .investments domínio?
Um TLD genérico aberto destinado a sites relacionados a investimentos, .investments é comumente usado por empresas financeiras e consultores. Não tem restrições gerais de registro, mas seu nome longo pode torná-lo menos conciso.
Para quem é um domínio .investments?
Um domínio .investments funciona bem para consultores financeiros, empresas de investimento, gestores de riqueza e serviços de carteira que querem apresentar um foco claro e profissional no crescimento de capital e gestão de ativos.
Por que escolher um domínio .investments?
Um domínio .investments ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e pode melhorar o reconhecimento na web, e-mail e marketing. Ele oferece uma opção simples e profissional que suporta marcação consistente à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .investments
TLD
.investments
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .investments
O que significa um domínio .investments?
.investments é uma extensão de domínio frequentemente ligada a finanças, imóveis, fundos e outros tópicos relacionados ao investimento. Hoje em dia, as pessoas usam-no para mostrar um site focado em serviços de investimento, educação ou portfólios.
Um domínio .investments é confiável?
Sim. .investments é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e do negócio por trás do que da própria extensão.
.investments é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre investimento, gestão de ativos ou educação financeira. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, então a relevância do conteúdo e a qualidade do site importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .investments ou .com?
Escolha .investments se você quiser um endereço que corresponda claramente a uma marca focada em investimento ou se o nome .com que você deseja é tomado. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou um negócio geral.
Quem pode registrar um domínio .investments?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .investments. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .investments?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Os nomes devem seguir as regras de sintaxe do registro, e os nomes reservados ou bloqueados podem não estar disponíveis.
Quanto custa um domínio .investments?
Na Hostinger, um domínio .investments custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 822,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.