Atrair investidores sérios com um domínio .investments

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Para o primeiro ano
.investments

Saiba mais sobre o domínio .investments

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .investments.

O que é um .investments domínio?

Um TLD genérico aberto destinado a sites relacionados a investimentos, .investments é comumente usado por empresas financeiras e consultores. Não tem restrições gerais de registro, mas seu nome longo pode torná-lo menos conciso.

Para quem é um domínio .investments?

Um domínio .investments funciona bem para consultores financeiros, empresas de investimento, gestores de riqueza e serviços de carteira que querem apresentar um foco claro e profissional no crescimento de capital e gestão de ativos.

Por que escolher um domínio .investments?

Um domínio .investments ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e pode melhorar o reconhecimento na web, e-mail e marketing. Ele oferece uma opção simples e profissional que suporta marcação consistente à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .investments

TLD
.investments
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .investments

.investments é uma extensão de domínio frequentemente ligada a finanças, imóveis, fundos e outros tópicos relacionados ao investimento. Hoje em dia, as pessoas usam-no para mostrar um site focado em serviços de investimento, educação ou portfólios.
Sim. .investments é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e do negócio por trás do que da própria extensão.
Sim, se o seu site é sobre investimento, gestão de ativos ou educação financeira. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, então a relevância do conteúdo e a qualidade do site importam mais do que a extensão.
Escolha .investments se você quiser um endereço que corresponda claramente a uma marca focada em investimento ou se o nome .com que você deseja é tomado. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou um negócio geral.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .investments. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Os nomes devem seguir as regras de sintaxe do registro, e os nomes reservados ou bloqueados podem não estar disponíveis.
Na Hostinger, um domínio .investments custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 822,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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