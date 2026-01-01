Compartilhe informações confiáveis na Polônia com um domínio .info-pl

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Para o primeiro ano
.info-pl

Saiba mais sobre o domínio .info-pl

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .info-pl.

O que é um domínio .info.pl?

.info.pl é um domínio funcional de segundo nível sob o .pl ccTLD da Polônia, operado pela NASK. É aberto para registro geral e muitas vezes usado para sites informativos com foco em polonês.

Para quem é um domínio .info.pl?

Um domínio .info.pl funciona bem para sites de notícias poloneses, portais de informação, organizações sem fins lucrativos, educadores e provedores de serviços locais que querem um endereço web claro e credível para compartilhar conteúdo útil e atualizações.

Por que escolher um domínio .info.pl?

Um domínio .info.pl ajuda os visitantes a entender rapidamente que seu site compartilha informações em um formato local claro. Ele suporta reconhecimento, confiança e uso consistente entre sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .info.pl

TLD
.info.pl
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
DNSSEC

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .info.pl

Um domínio .info.pl é um domínio de segundo nível polonês sob .pl. É comumente usado para sites de informação, diretórios e projetos que querem um endereço web claro e descritivo.
Sim. Funciona como outros endereços web padrão em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. .info.pl é uma extensão de domínio ativa sob o registro .pl, por isso é reconhecida como um domínio válido.
Sim, se você quiser um nome que sinalize informações, notícias ou conteúdo de referência. Os motores de busca tratam isso da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .info.pl se o seu público estiver na Polônia ou se você quiser um nome descritivo que se encaixe em um site de informação. Escolha .com se você quiser a extensão global mais familiar ou o nome .info.pl que você deseja já está tomado.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .info.pl. Não existem regras especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Os registos devem seguir regras padrão de nomeação de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Alguns nomes podem ser reservados ou indisponíveis, mas não existem restrições especiais de uso para esta extensão.
Na Hostinger, um domínio .info.pl custa R$ 21,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 87,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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