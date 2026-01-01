Registre seu nome de domínio .in-net

Na Hostinger, um domínio .in.net custa R$ 43,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 43,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.