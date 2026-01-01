Atingir compradores de imóveis alemães com um domínio .immobilien
R$241,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 79%
Saiba mais sobre o domínio .immobilien
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .immobilien.
O que é um domínio .immobilien?
.immobilien é um domínio genérico de nível superior para imóveis. Significa "propriedade" em alemão e é comumente usado por agências, corretores e sites relacionados à propriedade em mercados de língua alemã.
Para quem é um domínio .immobilien?
Um domínio .immobilien funciona bem para agentes imobiliários, desenvolvedores de imóveis, corretores e serviços de aluguer que querem um endereço web claro e específico para a indústria. É um ajuste prático para listas, mercados locais e negócios imobiliários em crescimento.
Por que escolher um domínio .immobilien?
Um domínio .immobilien ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e suporta branding claro e agnóstico de localização para negócios imobiliários. Pode melhorar o reconhecimento entre sites, e-mail e marketing conforme sua presença cresce.
Informações de domínio para .immobilien
TLD
.immobilien
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .immobilien
O que significa um domínio .immobilien?
Um domínio .immobilien está ligado à palavra alemã para imobiliário. É comumente usado por agências de imobiliária, corretores e proprietários para mostrar o que seu site é sobre.
Um domínio .immobilien é confiável?
Sim. Um domínio .immobilien é um domínio de nível superior válido com seu próprio registro, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e do negócio por trás dele.
.immobilien é um bom domínio?
Sim, se o seu site é focado em serviços imobiliários ou imobiliários. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então a relevância e o conteúdo importam mais do que o final do domínio.
Devo escolher um domínio .immobilien ou .com?
Escolha .immobilien se você quiser um nome claro focado em imóveis e seu público entende o termo. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou seu nome .immobilien preferido não está disponível.
Quem pode registrar um domínio .immobilien?
O domínio .immobilien está aberto a qualquer pessoa. Você não precisa viver em um determinado país ou provar uma conexão com imóveis.
Existem restrições nos domínios .immobilien?
Sim, aplicam-se regras normais de nomeação de domínio, como o uso de caracteres permitidos e permanecer dentro dos limites de comprimento. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro e não podem ser registrados.
Quanto custa um domínio .immobilien?
Na Hostinger, um domínio .immobilien custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 241,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.