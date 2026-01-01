Atingir compradores de imóveis alemães com um domínio .immobilien

R$241,99/anoR$49,991º ano
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Para o primeiro ano
.immobilien

Saiba mais sobre o domínio .immobilien

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .immobilien.

O que é um domínio .immobilien?

.immobilien é um domínio genérico de nível superior para imóveis. Significa "propriedade" em alemão e é comumente usado por agências, corretores e sites relacionados à propriedade em mercados de língua alemã.

Para quem é um domínio .immobilien?

Um domínio .immobilien funciona bem para agentes imobiliários, desenvolvedores de imóveis, corretores e serviços de aluguer que querem um endereço web claro e específico para a indústria. É um ajuste prático para listas, mercados locais e negócios imobiliários em crescimento.

Por que escolher um domínio .immobilien?

Um domínio .immobilien ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e suporta branding claro e agnóstico de localização para negócios imobiliários. Pode melhorar o reconhecimento entre sites, e-mail e marketing conforme sua presença cresce.

Informações de domínio para .immobilien

TLD
.immobilien
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .immobilien

Um domínio .immobilien está ligado à palavra alemã para imobiliário. É comumente usado por agências de imobiliária, corretores e proprietários para mostrar o que seu site é sobre.
Sim. Um domínio .immobilien é um domínio de nível superior válido com seu próprio registro, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e do negócio por trás dele.
Sim, se o seu site é focado em serviços imobiliários ou imobiliários. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então a relevância e o conteúdo importam mais do que o final do domínio.
Escolha .immobilien se você quiser um nome claro focado em imóveis e seu público entende o termo. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou seu nome .immobilien preferido não está disponível.
O domínio .immobilien está aberto a qualquer pessoa. Você não precisa viver em um determinado país ou provar uma conexão com imóveis.
Sim, aplicam-se regras normais de nomeação de domínio, como o uso de caracteres permitidos e permanecer dentro dos limites de comprimento. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro e não podem ser registrados.
Na Hostinger, um domínio .immobilien custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 241,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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