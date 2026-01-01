Ajudar os pacientes a encontrarem os cuidados de que necessitam com um domínio .hospital

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.hospital

Saiba mais sobre o domínio .hospital

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .hospital.

O que é um domínio .hospital?

.hospital é um domínio genérico de nível superior, originalmente destinado a sites de saúde, mas agora aberto para registro geral. É frequentemente usado por hospitais, clínicas e serviços de saúde.

Para quem é um domínio .hospital?

Um domínio .hospital funciona bem para hospitais, clínicas, redes médicas e fornecedores de cuidados de saúde que querem uma identidade online clara e confiável. Também é adequado para portais de pacientes e serviços de saúde.

Por que escolher um domínio .hospital?

Um domínio .hospital ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente, constrói confiança através de sinalização clara da indústria e torna sua marca mais fácil de reconhecer. É uma escolha prática para sites, e-mail e crescimento a longo prazo.

Informações de domínio para .hospital

TLD
.hospital
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .hospital

Um domínio .hospital indica uma conexão com hospitais, serviços de saúde ou informações relacionadas à saúde. Foi criado como um domínio genérico de nível superior, e hoje é geralmente usado para organizações médicas ou projetos relacionados.
Sim. .hospital é um domínio de nível superior válido com um acordo de registro ICANN, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios padrão. A confiança ainda depende do site e seu conteúdo.
Sim, se o seu site serve hospitais, pacientes ou públicos de saúde. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então relevância, qualidade de conteúdo e estrutura do site importam mais do que a extensão.
Escolha .hospital se você quiser um nome claro e específico de tópico e a versão .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou um negócio geral.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .hospital. Não há nenhum requisito de elegibilidade pública que o limite a hospitais ou provedores de cuidados de saúde.
Sim. Alguns nomes são reservados pelo registro e as regras padrão de domínio ainda se aplicam, como usar apenas caracteres permitidos e limites de comprimento de reunião. Os nomes exatos bloqueados podem variar de acordo com a política do registrador e do registro.
Na Hostinger, um domínio .hospital custa R$ 279,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 329,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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