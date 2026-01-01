Ajudar os pacientes a encontrarem os cuidados de que necessitam com um domínio .hospital
R$329,99/anoR$279,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .hospital
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .hospital.
O que é um domínio .hospital?
.hospital é um domínio genérico de nível superior, originalmente destinado a sites de saúde, mas agora aberto para registro geral. É frequentemente usado por hospitais, clínicas e serviços de saúde.
Para quem é um domínio .hospital?
Um domínio .hospital funciona bem para hospitais, clínicas, redes médicas e fornecedores de cuidados de saúde que querem uma identidade online clara e confiável. Também é adequado para portais de pacientes e serviços de saúde.
Por que escolher um domínio .hospital?
Um domínio .hospital ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente, constrói confiança através de sinalização clara da indústria e torna sua marca mais fácil de reconhecer. É uma escolha prática para sites, e-mail e crescimento a longo prazo.
Informações de domínio para .hospital
TLD
.hospital
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .hospital
O que significa um domínio .hospital?
Um domínio .hospital indica uma conexão com hospitais, serviços de saúde ou informações relacionadas à saúde. Foi criado como um domínio genérico de nível superior, e hoje é geralmente usado para organizações médicas ou projetos relacionados.
Um domínio .hospital é confiável?
Sim. .hospital é um domínio de nível superior válido com um acordo de registro ICANN, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios padrão. A confiança ainda depende do site e seu conteúdo.
.hospital é um bom domínio?
Sim, se o seu site serve hospitais, pacientes ou públicos de saúde. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então relevância, qualidade de conteúdo e estrutura do site importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .hospital ou .com?
Escolha .hospital se você quiser um nome claro e específico de tópico e a versão .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou um negócio geral.
Quem pode registrar um domínio .hospital?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .hospital. Não há nenhum requisito de elegibilidade pública que o limite a hospitais ou provedores de cuidados de saúde.
Existem restrições em domínios .hospital?
Sim. Alguns nomes são reservados pelo registro e as regras padrão de domínio ainda se aplicam, como usar apenas caracteres permitidos e limites de comprimento de reunião. Os nomes exatos bloqueados podem variar de acordo com a política do registrador e do registro.
Quanto custa um domínio .hospital?
Na Hostinger, um domínio .hospital custa R$ 279,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 329,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.