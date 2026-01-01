Conecte-se com todos os fãs de hóquei e jogadores com um domínio .hockey

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Para o primeiro ano
.hockey

Saiba mais sobre o domínio .hockey

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .hockey.

O que é um domínio .hockey?

.hockey é um domínio de nível superior genérico para sites relacionados ao hóquei, não um código de país. Não tem limites de elegibilidade conhecidos, por isso é adequado para equipes, ligas, fãs e empresas ligadas ao esporte.

Para quem é um domínio .hockey?

Um domínio .hockey funciona bem para equipes de hóquei, ligas, treinadores, vendedores de equipamentos e sites de fãs que desejam um endereço web claro e focado em esportes. É um aplicativo prático para programas locais e grandes empresas de hóquei.

Por que escolher um domínio .hockey?

Um domínio .hockey ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada, apoiando reconhecimento mais fácil e lembrança de marca mais forte. Ele também pode funcionar bem em seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .hockey

TLD
.hockey
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .hockey

Um domínio .hockey é um endereço web que termina em .hockey. É comumente usado para equipes de hóquei, fãs, ligas, lojas e eventos, e sinaliza uma conexão clara com o esporte.
Sim. .hockey é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outras extensões de domínio padrão. A confiança depende mais do seu site e configuração de e-mail do que o próprio final.
Sim, se o seu site é sobre hóquei ou destina-se a um público de hóquei. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então a qualidade do conteúdo, a relevância e a estrutura do site importam mais do que a extensão.
Escolha .hockey se você quiser um nome que coincida claramente com uma marca de hóquei, evento ou comunidade. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou seu público espera a extensão mais familiar.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .hockey. É aberto a indivíduos, empresas, clubes e organizações sem regras de elegibilidade locais ou baseadas na indústria.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos e não pode ser um termo reservado ou proibido definido pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .hockey custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 378,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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