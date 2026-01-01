Conecte-se com todos os fãs de hóquei e jogadores com um domínio .hockey
R$378,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 87%
Saiba mais sobre o domínio .hockey
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .hockey.
O que é um domínio .hockey?
.hockey é um domínio de nível superior genérico para sites relacionados ao hóquei, não um código de país. Não tem limites de elegibilidade conhecidos, por isso é adequado para equipes, ligas, fãs e empresas ligadas ao esporte.
Para quem é um domínio .hockey?
Um domínio .hockey funciona bem para equipes de hóquei, ligas, treinadores, vendedores de equipamentos e sites de fãs que desejam um endereço web claro e focado em esportes. É um aplicativo prático para programas locais e grandes empresas de hóquei.
Por que escolher um domínio .hockey?
Um domínio .hockey ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada, apoiando reconhecimento mais fácil e lembrança de marca mais forte. Ele também pode funcionar bem em seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .hockey
TLD
.hockey
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .hockey
O que significa um domínio .hockey?
Um domínio .hockey é um endereço web que termina em .hockey. É comumente usado para equipes de hóquei, fãs, ligas, lojas e eventos, e sinaliza uma conexão clara com o esporte.
Um domínio .hockey é confiável?
Sim. .hockey é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outras extensões de domínio padrão. A confiança depende mais do seu site e configuração de e-mail do que o próprio final.
.hockey é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre hóquei ou destina-se a um público de hóquei. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então a qualidade do conteúdo, a relevância e a estrutura do site importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .hockey ou .com?
Escolha .hockey se você quiser um nome que coincida claramente com uma marca de hóquei, evento ou comunidade. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou seu público espera a extensão mais familiar.
Quem pode registrar um domínio .hockey?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .hockey. É aberto a indivíduos, empresas, clubes e organizações sem regras de elegibilidade locais ou baseadas na indústria.
Existem restrições em domínios .hockey?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos e não pode ser um termo reservado ou proibido definido pelo registro.
Quanto custa um domínio .hockey?
Na Hostinger, um domínio .hockey custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 378,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.