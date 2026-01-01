Reach every gardening enthusiast with a .garden domain
R$187,99/anoR$134,991º anoPara o primeiro ano
Economize 28%
Saiba mais sobre o domínio .garden
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .garden.
What is a .garden domain?
.garden is a generic top-level domain open to general registration, often used for gardening, landscaping, and plant-related sites. It has no special eligibility limits.
Who is a .garden domain for?
A .garden domain works well for landscapers, gardeners, nurseries, garden centers, and community garden projects that want a clear, memorable online home. It suits local services, products, and growing brands.
Why choose a .garden domain?
A .garden domain helps visitors understand your website at a glance and makes your brand easier to remember. It adds clarity, supports a professional online presence, and works well across websites, email, and marketing as your business grows.
Informações de domínio para .garden
TLD
.garden
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .garden
What does a .garden domain mean?
A .garden domain is a web address ending often used for gardening, landscaping, plants, or outdoor projects. It helps show your site’s focus at a glance, and it was originally created as a generic top-level domain.
Is a .garden domain trusted?
Yes. .garden is a valid top-level domain with an official registry, so it works like other domains in browsers, email, and search. Trust depends more on the website and owner than on the extension itself.
Is a .garden a good domain?
Yes, if your site is about gardening, plants, landscaping, or a related business. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .garden domain or .com domain?
Choose .garden if you want a name that clearly matches a gardening topic and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .garden domain?
Anyone can register a .garden domain. There is no special eligibility requirement, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .garden domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be unique, use allowed characters, and avoid reserved or blocked terms set by the registry.
How much does a .garden domain cost?
At Hostinger, a .garden domain costs R$ 134,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 187,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.