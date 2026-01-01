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.furniture

Saiba mais sobre o domínio .furniture

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .furniture.

O que é um domínio .furniture?

.furniture é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados com móveis. É aberto para registro geral e é frequentemente usado por varejistas, fabricantes e empresas da indústria que buscam um endereço web claro e descritivo.

Para quem é um domínio .furniture?

Um domínio .furniture funciona bem para lojas de móveis, designers de interiores, carpinteiros e marcas de decoração doméstica que desejam um endereço web claro e nicho.

Por que escolher um domínio .furniture?

Um domínio .furniture ajuda a tornar o foco do seu site claro a um olhar, melhorando o reconhecimento e a confiança. Funciona bem na web, no e-mail e no marketing, dando à sua empresa uma identidade online consistente e prática à medida que cresce.

Informações de domínio para .furniture

TLD
.furniture
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .furniture

Um domínio .furniture é um endereço web usado por lojas de móveis, fabricantes, designers e marcas de interiores. Ele claramente indica um foco em produtos ou serviços de móveis.
Sim. .furniture é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança vem do site e sua segurança, não apenas a extensão.
Sim, se o seu site é sobre móveis, interiores ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .furniture se você quiser um nome que corresponda ao seu nicho e é mais provável que seja disponível. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer uma marca mais ampla.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .furniture. É aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Um nome deve usar caracteres válidos, permanecer dentro dos limites de comprimento e evitar nomes reservados ou de marca registrada definidos pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .furniture custa R$ 126,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 658,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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