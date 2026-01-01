Venda mais peças aos compradores certos com um domínio .furniture
R$658,99/anoR$126,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .furniture
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .furniture.
O que é um domínio .furniture?
.furniture é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados com móveis. É aberto para registro geral e é frequentemente usado por varejistas, fabricantes e empresas da indústria que buscam um endereço web claro e descritivo.
Para quem é um domínio .furniture?
Um domínio .furniture funciona bem para lojas de móveis, designers de interiores, carpinteiros e marcas de decoração doméstica que desejam um endereço web claro e nicho.
Por que escolher um domínio .furniture?
Um domínio .furniture ajuda a tornar o foco do seu site claro a um olhar, melhorando o reconhecimento e a confiança. Funciona bem na web, no e-mail e no marketing, dando à sua empresa uma identidade online consistente e prática à medida que cresce.
Informações de domínio para .furniture
TLD
.furniture
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .furniture
O que significa um domínio .furniture?
Um domínio .furniture é um endereço web usado por lojas de móveis, fabricantes, designers e marcas de interiores. Ele claramente indica um foco em produtos ou serviços de móveis.
Um domínio .furniture é confiável?
Sim. .furniture é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança vem do site e sua segurança, não apenas a extensão.
.furniture é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre móveis, interiores ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .furniture ou .com?
Escolha .furniture se você quiser um nome que corresponda ao seu nicho e é mais provável que seja disponível. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer uma marca mais ampla.
Quem pode registrar um domínio .furniture?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .furniture. É aberto a indivíduos, empresas e organizações sem requisitos especiais de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .furniture?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Um nome deve usar caracteres válidos, permanecer dentro dos limites de comprimento e evitar nomes reservados ou de marca registrada definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .furniture?
Na Hostinger, um domínio .furniture custa R$ 126,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 658,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.