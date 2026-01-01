Converta mais anúncios em ofertas com um domínio .forsale
R$230,99/anoR$65,991º anoPara o primeiro ano
Economize 71%
Saiba mais sobre o domínio .forsale
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .forsale.
O que é um domínio .forsale?
.forsale é um domínio genérico de nível superior para sites sobre a venda de bens ou serviços. É aberto ao registro público e não tem restrições especiais de elegibilidade.
Para quem é um domínio .forsale?
Um domínio .forsale funciona bem para agentes imobiliários, vendedores on-line, listas de mercado e anúncios classificados que precisam de intenção de compra clara. É adequado para páginas de produtos, listas de propriedades e campanhas focadas em negócios.
Por que escolher um domínio .forsale?
Um domínio .forsale ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez, tornando os anúncios mais fáceis de reconhecer e lembrar. Ele suporta marcação clara em todos os endereços da web, e-mail e marketing, mantendo-se prático à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .forsale
TLD
.forsale
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .forsale
O que significa um domínio .forsale?
.forsale indica que algo está disponível para compra ou aluguer. É comumente usado por anúncios, mercados e proprietários que anunciam uma propriedade, produto ou domínio para venda.
Um domínio .forsale é confiável?
Sim. É um domínio de nível superior válido com seu próprio registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança ainda depende do site e do vendedor, não apenas da extensão.
.forsale é um bom domínio?
Sim, se o seu site é focado em vender, listar ou promover algo que está disponível. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .forsale ou .com?
Escolha .forsale se você quiser que o propósito seja claro a uma vista, especialmente para páginas de vendas ou anúncios. Escolha .com se você quiser a familiaridade mais ampla ou precisa de um nome que se encaixe em uma marca mais ampla.
Quem pode registrar um domínio .forsale?
Qualquer um pode registrar um domínio .forsale. É um TLD aberto, portanto, não há requisitos especiais de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .forsale?
Sim, segue regras padrão de domínio. O nome deve estar disponível, usar caracteres permitidos e evitar termos reservados ou proibidos definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .forsale?
Na Hostinger, um domínio .forsale custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 230,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.