Seja descoberto por todos os fãs de futebol com um domínio .football
R$174,99/anoR$69,991º anoPara o primeiro ano
Economize 60%
Saiba mais sobre o domínio .football
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .football.
O que é um .football domínio?
.football é um gTLD não patrocinado para sites relacionados ao futebol, sem qualificação geral ou restrição geográfica. É frequentemente usado por clubes, ligas, fãs e empresas ligadas ao esporte.
Para quem é um domínio .football?
Um domínio .football funciona bem para clubes, ligas, treinadores, comunidades de fãs e mídia esportiva que querem uma casa online clara e memorável. É um bom ajuste para sites de equipes, cobertura de jogos e projetos focados no futebol.
Por que escolher um domínio .football?
Um domínio .football ajuda os visitantes a entender rapidamente seu site e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta uso claro do site, e-mail e marketing, ao mesmo tempo que dá a sua presença online uma identidade simples e consistente à medida que cresce.
Informações de domínio para .football
TLD
.football
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .football
O que significa um domínio .football?
Um domínio .football é um endereço web focado em esportes. É comumente usado por clubes, ligas, fãs, treinadores e empresas ligadas ao futebol, em vez de sites gerais.
Um domínio .football é confiável?
Sim. .football é um domínio genérico de nível superior válido, e registros como Identity Digital gerenciam TLDs de acordo com as regras da ICANN. Funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros terminais de domínio padrão.
.football é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre futebol ou seu público espera um nome relacionado ao esporte. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .football ou .com?
Escolha .football se você quiser um nome claro e específico de tópico e a versão .com é tomada. Escolha .com se você quiser a extensão mais familiar para um público amplo ou uma marca de propósito geral.
Quem pode registrar um domínio .football?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .football. É aberto a indivíduos, empresas e organizações, sem requisitos especiais de associação ou residência.
Existem restrições em domínios .football?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos, permanecer dentro dos limites de comprimento e não pode ser um nome reservado ou já registrado. Alguns termos de marca registrada também podem ser bloqueados.
Quanto custa um domínio .football?
Na Hostinger, um domínio .football custa R$ 69,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 174,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.