Seja descoberto por todos os fãs de futebol com um domínio .football

R$174,99/anoR$69,991º ano
Economize 60%
Para o primeiro ano
.football

Saiba mais sobre o domínio .football

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .football.

O que é um .football domínio?

.football é um gTLD não patrocinado para sites relacionados ao futebol, sem qualificação geral ou restrição geográfica. É frequentemente usado por clubes, ligas, fãs e empresas ligadas ao esporte.

Para quem é um domínio .football?

Um domínio .football funciona bem para clubes, ligas, treinadores, comunidades de fãs e mídia esportiva que querem uma casa online clara e memorável. É um bom ajuste para sites de equipes, cobertura de jogos e projetos focados no futebol.

Por que escolher um domínio .football?

Um domínio .football ajuda os visitantes a entender rapidamente seu site e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta uso claro do site, e-mail e marketing, ao mesmo tempo que dá a sua presença online uma identidade simples e consistente à medida que cresce.

Informações de domínio para .football

TLD
.football
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .football

Um domínio .football é um endereço web focado em esportes. É comumente usado por clubes, ligas, fãs, treinadores e empresas ligadas ao futebol, em vez de sites gerais.
Sim. .football é um domínio genérico de nível superior válido, e registros como Identity Digital gerenciam TLDs de acordo com as regras da ICANN. Funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros terminais de domínio padrão.
Sim, se seu site é sobre futebol ou seu público espera um nome relacionado ao esporte. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .football se você quiser um nome claro e específico de tópico e a versão .com é tomada. Escolha .com se você quiser a extensão mais familiar para um público amplo ou uma marca de propósito geral.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .football. É aberto a indivíduos, empresas e organizações, sem requisitos especiais de associação ou residência.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. O nome deve usar caracteres permitidos, permanecer dentro dos limites de comprimento e não pode ser um nome reservado ou já registrado. Alguns termos de marca registrada também podem ser bloqueados.
Na Hostinger, um domínio .football custa R$ 69,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 174,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.