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.food

Saiba mais sobre o domínio .food

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .food.

O que é um domínio .food?

.food é um gTLD genérico de estilo de marca originalmente destinado a um único operador de registro. Agora é usado para sites relacionados a alimentos ou marcas, com disponibilidade e políticas definidas pelo registro.

Para quem é um domínio .food?

Um domínio .food funciona bem para restaurantes, blogs de comida, criadores de receitas, restaurantes e marcas culinárias que querem uma identidade online clara e memorável para menus, conteúdo e serviços.

Por que escolher um domínio .food?

Um domínio .food ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta nomeação clara para sites, e-mail e marketing, ao mesmo tempo que dá a sua empresa um endereço web simples e credível à medida que cresce.

Informações de domínio para .food

TLD
.food
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .food

Um domínio .food é um endereço web genérico para sites relacionados com alimentos. As pessoas geralmente o usam para receitas, restaurantes, supermercados, catering ou blogs de alimentos.
Sim. Um domínio .food é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios. Seu registro supervisiona a extensão, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e usável.
Sim, se seu site é sobre comida, cozinhar, jantar ou qualquer coisa relacionada. Os motores de busca tratam-no como outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .food se você quiser um nome que corresponda instantaneamente ao seu tópico ou se o seu .com ideal já foi escolhido. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .food. É uma extensão aberta, portanto, não há limites gerais de elegibilidade com base na localização ou na indústria.
Sim. Como a maioria dos domínios, um nome .food deve seguir regras padrão de DNS, como usar caracteres permitidos e permanecer dentro dos limites de comprimento. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .food custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 247,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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