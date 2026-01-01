Sirva algo delicioso com um domínio .food
R$247,99/anoR$10,991º anoPara o primeiro ano
Economize 96%
Saiba mais sobre o domínio .food
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .food.
O que é um domínio .food?
.food é um gTLD genérico de estilo de marca originalmente destinado a um único operador de registro. Agora é usado para sites relacionados a alimentos ou marcas, com disponibilidade e políticas definidas pelo registro.
Para quem é um domínio .food?
Um domínio .food funciona bem para restaurantes, blogs de comida, criadores de receitas, restaurantes e marcas culinárias que querem uma identidade online clara e memorável para menus, conteúdo e serviços.
Por que escolher um domínio .food?
Um domínio .food ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta nomeação clara para sites, e-mail e marketing, ao mesmo tempo que dá a sua empresa um endereço web simples e credível à medida que cresce.
Informações de domínio para .food
TLD
.food
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .food
O que significa um domínio .food?
Um domínio .food é um endereço web genérico para sites relacionados com alimentos. As pessoas geralmente o usam para receitas, restaurantes, supermercados, catering ou blogs de alimentos.
Um domínio .food é confiável?
Sim. Um domínio .food é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios. Seu registro supervisiona a extensão, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e usável.
.food é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre comida, cozinhar, jantar ou qualquer coisa relacionada. Os motores de busca tratam-no como outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .food ou .com?
Escolha .food se você quiser um nome que corresponda instantaneamente ao seu tópico ou se o seu .com ideal já foi escolhido. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .food?
Qualquer um pode registrar um domínio .food. É uma extensão aberta, portanto, não há limites gerais de elegibilidade com base na localização ou na indústria.
Existem restrições em domínios .food?
Sim. Como a maioria dos domínios, um nome .food deve seguir regras padrão de DNS, como usar caracteres permitidos e permanecer dentro dos limites de comprimento. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro.
Quanto custa um domínio .food?
Na Hostinger, um domínio .food custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 247,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.