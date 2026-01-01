Atrair mais pedidos locais com um domínio .florist
R$208,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 76%
Saiba mais sobre o domínio .florist
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .florist.
O que é um domínio .florist?
.florist é um domínio genérico de nível superior para lojas de flores e negócios floral. É aberto a qualquer pessoa, sem limites especiais de elegibilidade, e é comumente usado para sites de floristas.
Para quem é um domínio .florist?
Um domínio .florist funciona bem para lojas de flores, floristas de casamentos, planejadores de eventos e serviços de entrega de buquês que querem uma identidade online clara e memorável. É adequado para negócios locais, promoções sazonais e marcas florais em expansão.
Por que escolher um domínio .florist?
Um domínio .florist ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta endereços web e uso de e-mail claros, ajudando seu negócio a parecer organizado e credível à medida que cresce.
Informações de domínio para .florist
TLD
.florist
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .florist
O que significa um domínio .florist?
Um domínio .florist é um endereço web que termina para floristas, lojas de flores e negócios relacionados. Hoje em dia, ele é comumente usado para mostrar o que um site é de um olhar.
Um domínio .florist é confiável?
Sim. .florist é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a manter a extensão confiável.
.florist é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre flores, design floral ou um negócio de flores. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então seu conteúdo e relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .florist ou .com?
Escolha .florist se você quiser um nome que coincida claramente com um negócio focado em flores e um .com adequado não está disponível. Escolha .com se seu público espera um domínio familiar e de uso amplo.
Quem pode registrar um domínio .florist?
Qualquer um pode registrar um domínio .florist. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Existem restrições nos domínios .florist?
Sim, aplicam-se regras padrão de nomeação de domínio. Seu nome deve usar caracteres permitidos, cumprir limites de comprimento e evitar nomes reservados ou inválidos definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .florist?
Na Hostinger, um domínio .florist custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 208,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.