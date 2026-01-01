Ajude todos os viajantes a encontrar a sua próxima viagem com um domínio .flights

R$372,99/anoR$191,991º ano
Economize 49%
Para o primeiro ano
.flights

Saiba mais sobre o domínio .flights

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .flights.

O que é um domínio .flights?

.flights é um TLD genérico para sites de aviação e viagens, muitas vezes usado por companhias aéreas, serviços de reservas e conteúdo de viagens. É geralmente aberto para registro, sem restrições importantes de elegibilidade.

Para quem é um domínio .flights?

Um domínio .flights funciona bem para companhias aéreas, agências de viagens, plataformas de reservas e sites de comparação de voos que desejam um endereço web claro e específico para a indústria. É adequado para serviços focados em planejamento de viagens, reservas e informações de rota.

Por que escolher um domínio .flights?

Um domínio .flights torna o propósito do seu site claro de uma olhada, ajudando os visitantes a reconhecer sua marca mais rapidamente e lembrá-la mais facilmente. Ele também suporta uma identidade profissional consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que você cresce.

Informações de domínio para .flights

TLD
.flights
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .flights

Um domínio .flights indica uma conexão com viagens aéreas, serviços de companhias aéreas ou planejamento de viagens. Foi criado como um domínio genérico de nível superior, e hoje é comumente usado para marcas e conteúdo relacionados à aviação.
Sim. .flights é um domínio de nível superior válido com um acordo oficial de registro ICANN, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Sua confiança depende mais do proprietário do site do que da própria extensão.
Sim, se o seu site é sobre voos, viagens ou aviação. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então a relevância do conteúdo e a qualidade do site importam mais do que a extensão.
Escolha .flights se você quiser um nome que coincida claramente com uma companhia aérea, reservas ou site focado em viagens. Escolha .com se você quiser a maior familiaridade ou se seu público pode esperar um endereço .com primeiro.
Qualquer um pode registrar um domínio .flights. É um domínio aberto, portanto você não precisa pertencer a uma indústria ou grupo específico.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Alguns nomes são reservados ou bloqueados pelo registro, e o nome escolhido deve seguir regras normais de nomeação de DNS.
Na Hostinger, um domínio .flights custa R$ 191,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 372,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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