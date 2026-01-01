Ajude todos os viajantes a encontrar a sua próxima viagem com um domínio .flights
R$372,99/anoR$191,991º anoPara o primeiro ano
Economize 49%
Saiba mais sobre o domínio .flights
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .flights.
O que é um domínio .flights?
.flights é um TLD genérico para sites de aviação e viagens, muitas vezes usado por companhias aéreas, serviços de reservas e conteúdo de viagens. É geralmente aberto para registro, sem restrições importantes de elegibilidade.
Para quem é um domínio .flights?
Um domínio .flights funciona bem para companhias aéreas, agências de viagens, plataformas de reservas e sites de comparação de voos que desejam um endereço web claro e específico para a indústria. É adequado para serviços focados em planejamento de viagens, reservas e informações de rota.
Por que escolher um domínio .flights?
Um domínio .flights torna o propósito do seu site claro de uma olhada, ajudando os visitantes a reconhecer sua marca mais rapidamente e lembrá-la mais facilmente. Ele também suporta uma identidade profissional consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que você cresce.
Informações de domínio para .flights
TLD
.flights
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .flights
O que significa um domínio .flights?
Um domínio .flights indica uma conexão com viagens aéreas, serviços de companhias aéreas ou planejamento de viagens. Foi criado como um domínio genérico de nível superior, e hoje é comumente usado para marcas e conteúdo relacionados à aviação.
Um domínio .flights é confiável?
Sim. .flights é um domínio de nível superior válido com um acordo oficial de registro ICANN, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Sua confiança depende mais do proprietário do site do que da própria extensão.
.flights é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre voos, viagens ou aviação. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então a relevância do conteúdo e a qualidade do site importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .flights ou .com?
Escolha .flights se você quiser um nome que coincida claramente com uma companhia aérea, reservas ou site focado em viagens. Escolha .com se você quiser a maior familiaridade ou se seu público pode esperar um endereço .com primeiro.
Quem pode registrar um domínio .flights?
Qualquer um pode registrar um domínio .flights. É um domínio aberto, portanto você não precisa pertencer a uma indústria ou grupo específico.
Existem restrições nos domínios .flights?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Alguns nomes são reservados ou bloqueados pelo registro, e o nome escolhido deve seguir regras normais de nomeação de DNS.
Quanto custa um domínio .flights?
Na Hostinger, um domínio .flights custa R$ 191,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 372,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.