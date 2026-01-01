Inspire healthier lives with a .fit domain
R$180,99/anoR$10,991º anoPara o primeiro ano
Economize 94%
Saiba mais sobre o domínio .fit
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .fit.
What is a .fit domain?
.fit is a generic top-level domain originally created for fitness-related sites, but it’s open for general registration worldwide.
Who is a .fit domain for?
A .fit domain works well for fitness trainers, gyms, wellness brands, sports coaches, and active-lifestyle projects that want a clear, memorable web address. It suits both personal brands and growing businesses.
Why choose a .fit domain?
A .fit domain helps visitors understand your website instantly and makes your brand easier to recognize. It’s a practical choice for websites, emails, and marketing as your business grows.
Informações de domínio para .fit
TLD
.fit
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .fit
What does a .fit domain mean?
A .fit domain is a generic top-level domain that people usually read as “fit.” It’s commonly used for fitness, health, lifestyle, or any site that wants a short, clear name.
Is a .fit domain trusted?
Yes. .fit is a valid top-level domain in the DNS root zone, and it is managed by an official registry. That means it works normally in browsers, email systems, and search engines.
Is a .fit a good domain?
Yes, if your brand, topic, or audience is closely tied to fitness or being fit. Search engines treat new TLDs like .fit the same as other extensions, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .fit domain or .com domain?
Choose .fit if you want a name that matches a fitness-focused brand or service. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you need broader recognition.
Who can register a .fit domain?
Anyone can register a .fit domain. It is not restricted to licensed businesses, fitness professionals, or members of a specific group.
Are there restrictions on .fit domains?
Standard domain rules apply, such as valid characters, length limits, and names that cannot be registered if they are reserved. There are no special use restrictions for .fit beyond the registry’s normal naming rules.
How much does a .fit domain cost?
At Hostinger, a .fit domain costs R$ 10,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 180,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.