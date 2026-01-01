Um domínio .feedback para cada voz do cliente
R$1.987,99/anoR$46,991º anoPara o primeiro ano
Economize 98%
Saiba mais sobre o domínio .feedback
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .feedback.
O que é um domínio .feedback?
.feedback é um domínio genérico de nível superior para coletar e compartilhar comentários. É adequado para páginas de revisão, pesquisas e ferramentas de entrada de clientes, sem restrições geográficas ou de elegibilidade conhecidas.
Para quem é um domínio .feedback?
Um domínio .feedback funciona bem para plataformas de revisão, equipes de suporte ao cliente, gerentes de produtos e projetos de pesquisa que querem um local claro para coletar opiniões e melhorar os serviços.
Por que escolher um domínio .feedback?
Um domínio .feedback ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta comunicação clara, constrói confiança e funciona bem para sites, e-mails e marketing à medida que seu projeto cresce.
Informações de domínio para .feedback
TLD
.feedback
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .feedback
O que significa um domínio .feedback?
Um domínio .feedback é um endereço web que termina em .feedback. É comumente usado para páginas de revisão, formulários de entrada de clientes, pesquisas e sites de feedback públicos.
Um domínio .feedback é confiável?
Sim. .feedback é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Como outros TLDs, é gerenciado através de um registro oficial.
Um .feedback é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre revisões, classificações ou coleta de opiniões. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então seu conteúdo e relevância importam mais do que o TLD.
Devo escolher um domínio .feedback ou um domínio .com?
Escolha .feedback se o nome suportar claramente um site focado em feedback, revisão ou resposta. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou o nome exato é mais fácil de encontrar lá.
Quem pode registrar um domínio .feedback?
Qualquer um pode registrar um domínio .feedback. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de associação ou localização.
Existem restrições em domínios .feedback?
Sim, como todos os domínios, os nomes .feedback devem seguir as regras padrão do DNS. Você não pode usar nomes reservados ou inválidos, e o rótulo escolhido deve estar disponível.
Quanto custa um domínio .feedback?
Na Hostinger, um domínio .feedback custa R$ 46,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 1.987,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.