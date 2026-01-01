Launch your fashion brand with a .fashion domain
R$187,99/anoR$134,991º anoPara o primeiro ano
Economize 28%
Saiba mais sobre o domínio .fashion
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .fashion.
What is a .fashion domain?
A generic TLD for fashion-related sites, .fashion is an unrestricted gTLD. It suits brands, blogs, and stores focused on clothing, style, and trends.
Who is a .fashion domain for?
A .fashion domain works well for clothing brands, stylists, designers, boutiques, and fashion blogs that want a clear, memorable online identity. It suits launches, portfolios, and growing fashion businesses.
Why choose a .fashion domain?
A .fashion domain helps visitors understand your website instantly and makes your brand easier to recognize. It’s a practical choice for websites, email, and marketing, with room to support long-term growth.
Informações de domínio para .fashion
TLD
.fashion
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .fashion
What does a .fashion domain mean?
A .fashion domain is a web address ending for fashion-related sites, such as brands, boutiques, blogs, or portfolios. It signals a clear connection to style, clothing, and the fashion industry.
Is a .fashion domain trusted?
Yes. .fashion is a valid top-level domain, so it works in browsers, email, and search engines like other domain extensions. It is operated under an official registry, which keeps it part of the global DNS system.
Is a .fashion a good domain?
Yes, if your site is about fashion, style, or related products and services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .fashion domain or .com domain?
Choose .fashion if you want a name that clearly matches a fashion-focused brand and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general-purpose site.
Who can register a .fashion domain?
Anyone can register a .fashion domain. It is an open extension, so there are no special eligibility requirements tied to location or industry.
Are there restrictions on .fashion domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must use valid domain characters, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .fashion domain cost?
At Hostinger, a .fashion domain costs R$ 134,99 for the first year. After that, the renewal fee is R$ 187,99/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.