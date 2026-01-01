Possuir sua história com um domínio .fail

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Para o primeiro ano
.fail

Saiba mais sobre o domínio .fail

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .fail.

O que é um .fail domínio?

.fail é um domínio genérico de nível superior sem regras especiais de elegibilidade; é usado para branding criativo ou humorístico, embora a palavra possa sugerir significado negativo.

Para quem é um domínio .fail?

Um domínio .fail funciona bem para rastreadores de erros, equipes de QA, ferramentas de teste, desenvolvedores e projetos focados no humor que querem uma maneira clara e memorável de sinalizar erros, falhas ou conteúdo intencionalmente quebrado.

Por que escolher um domínio .fail?

Um domínio .fail pode adicionar um sinal claro e memorável ao seu endereço da web, ajudando os usuários a entender o propósito do seu site de uma olhada. Pode apoiar o reconhecimento entre sites, e-mail e marketing à medida que sua presença online cresce.

Informações de domínio para .fail

TLD
.fail
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .fail

Um domínio .fail é um endereço web genérico usado para sinalizar falhas, erros ou uma piada. As pessoas muitas vezes o usam para sátira, testes ou comentários memoráveis em vez de um site de negócios tradicional.
Sim, um domínio .fail é um domínio de nível superior válido e funciona como outros domínios em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É gerenciado sob o sistema DNS por um registro oficial, por isso resolve normalmente.
Sim, se o seu objetivo é humor, ironia, crítica ou um projeto que brinca com a ideia de falha. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .fail se o domínio for parte de uma piada, campanha ou tema onde a extensão adiciona significado. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou a extensão mais fácil para as pessoas lembrarem.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .fail. Não há limites gerais de elegibilidade para país, tipo de empresa ou profissão.
Sim, o nome ainda deve seguir regras padrão de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento. As políticas de registro também podem reservar alguns nomes, portanto um domínio selecionado pode não estar disponível mesmo que pareça válido.
Na Hostinger, um domínio .fail custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 246,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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