Possuir sua história com um domínio .fail
R$246,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 80%
Saiba mais sobre o domínio .fail
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .fail.
O que é um .fail domínio?
.fail é um domínio genérico de nível superior sem regras especiais de elegibilidade; é usado para branding criativo ou humorístico, embora a palavra possa sugerir significado negativo.
Para quem é um domínio .fail?
Um domínio .fail funciona bem para rastreadores de erros, equipes de QA, ferramentas de teste, desenvolvedores e projetos focados no humor que querem uma maneira clara e memorável de sinalizar erros, falhas ou conteúdo intencionalmente quebrado.
Por que escolher um domínio .fail?
Um domínio .fail pode adicionar um sinal claro e memorável ao seu endereço da web, ajudando os usuários a entender o propósito do seu site de uma olhada. Pode apoiar o reconhecimento entre sites, e-mail e marketing à medida que sua presença online cresce.
Informações de domínio para .fail
TLD
.fail
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .fail
O que significa um domínio .fail?
Um domínio .fail é um endereço web genérico usado para sinalizar falhas, erros ou uma piada. As pessoas muitas vezes o usam para sátira, testes ou comentários memoráveis em vez de um site de negócios tradicional.
Um domínio .fail é confiável?
Sim, um domínio .fail é um domínio de nível superior válido e funciona como outros domínios em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É gerenciado sob o sistema DNS por um registro oficial, por isso resolve normalmente.
.fail é um bom domínio?
Sim, se o seu objetivo é humor, ironia, crítica ou um projeto que brinca com a ideia de falha. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .fail ou um domínio .com?
Escolha .fail se o domínio for parte de uma piada, campanha ou tema onde a extensão adiciona significado. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou a extensão mais fácil para as pessoas lembrarem.
Quem pode registrar um domínio .fail?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .fail. Não há limites gerais de elegibilidade para país, tipo de empresa ou profissão.
Existem restrições em domínios .fail?
Sim, o nome ainda deve seguir regras padrão de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento. As políticas de registro também podem reservar alguns nomes, portanto um domínio selecionado pode não estar disponível mesmo que pareça válido.
Quanto custa um domínio .fail?
Na Hostinger, um domínio .fail custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 246,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.