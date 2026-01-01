Construa uma marca que entrega com um domínio .express
R$246,99/anoR$54,991º anoPara o primeiro ano
Economize 78%
Saiba mais sobre o domínio .express
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .express.
O que é um domínio .express?
.express é um domínio genérico de nível superior para registro público geral. Não tem restrições de elegibilidade conhecidas e é frequentemente usado para marcas e projetos rápidos, orientados para o serviço ou focados na entrega.
Para quem é um domínio .express?
.express funciona bem para serviços de entrega, marcas de logística, startups de transporte e projetos em movimento rápido que querem um endereço web claro e focado na velocidade. Também é adequado para equipes que destacam serviços rápidos ou operações simplificadas.
Por que escolher um domínio .express?
Um domínio .express ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e dá a sua marca um endereço web claro e memorável. Ele suporta o uso consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .express
TLD
.express
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .express
O que significa um domínio .express?
.express é um domínio genérico de nível superior que sugere velocidade, entrega ou serviço rápido. É comumente usado por marcas, projetos e serviços que querem um endereço web rápido ou moderno.
Um domínio .express é confiável?
Sim. .express é um domínio de nível superior válido no DNS, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É gerenciado através de um registro oficial, como outras extensões de domínio padrão.
.express é um bom domínio?
Sim, se seu nome, serviço ou marca se encaixam em uma mensagem rápida, direta ou focada na entrega. Os motores de busca tratam isso da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .express ou .com?
Escolha .express se quiser um nome mais específico que corresponda à sua marca ou se a opção .com não estiver disponível. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser o reconhecimento mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .express?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .express. Não há requisitos especiais de local, profissional ou de associação.
Existem restrições em domínios .express?
Regras padrão de nomeação de domínio se aplicam, como caracteres permitidos, limites de comprimento e evitando espaços. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque já estão registrados.
Quanto custa um domínio .express?
Na Hostinger, um domínio .express custa R$ 54,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 246,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.