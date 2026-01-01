Construa uma marca que entrega com um domínio .express

R$246,99/anoR$54,991º ano
Economize 78%
Para o primeiro ano
.express

Saiba mais sobre o domínio .express

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .express.

O que é um domínio .express?

.express é um domínio genérico de nível superior para registro público geral. Não tem restrições de elegibilidade conhecidas e é frequentemente usado para marcas e projetos rápidos, orientados para o serviço ou focados na entrega.

Para quem é um domínio .express?

.express funciona bem para serviços de entrega, marcas de logística, startups de transporte e projetos em movimento rápido que querem um endereço web claro e focado na velocidade. Também é adequado para equipes que destacam serviços rápidos ou operações simplificadas.

Por que escolher um domínio .express?

Um domínio .express ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e dá a sua marca um endereço web claro e memorável. Ele suporta o uso consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .express

TLD
.express
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .express

.express é um domínio genérico de nível superior que sugere velocidade, entrega ou serviço rápido. É comumente usado por marcas, projetos e serviços que querem um endereço web rápido ou moderno.
Sim. .express é um domínio de nível superior válido no DNS, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É gerenciado através de um registro oficial, como outras extensões de domínio padrão.
Sim, se seu nome, serviço ou marca se encaixam em uma mensagem rápida, direta ou focada na entrega. Os motores de busca tratam isso da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .express se quiser um nome mais específico que corresponda à sua marca ou se a opção .com não estiver disponível. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser o reconhecimento mais amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .express. Não há requisitos especiais de local, profissional ou de associação.
Regras padrão de nomeação de domínio se aplicam, como caracteres permitidos, limites de comprimento e evitando espaços. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro ou indisponíveis porque já estão registrados.
Na Hostinger, um domínio .express custa R$ 54,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 246,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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