Construa seu negócio de domínio com um domínio .domains

R$258,99/anoR$62,991º ano
Economize 76%
Para o primeiro ano
.domains

Saiba mais sobre o domínio .domains

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .domains.

O que é um domínio .domains?

Domínio genérico de nível superior para sites relacionados a nomes de domínio e serviços de registro; aberto para registro geral e usado comumente por empresas ou projetos focados na indústria de domínios. ([iana.org](https://www.iana.org/domains/root/db/domains.html?utm_source=openai))

Para quem é um domínio .domains?

Um domínio .domains funciona bem para registradores, mercados de domínios, provedores de hospedagem e agências digitais que querem um endereço web claro e focado na indústria para gerenciar, comprar ou vender domínios.

Por que escolher um domínio .domains?

Um domínio .domains ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. É uma escolha prática para sites, e-mail e marketing, apoiando comunicação clara à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .domains

TLD
.domains
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .domains

Um domínio .domains é um endereço web genérico usado para sites e serviços relacionados a domínios. Hoje, ele geralmente sinala um foco em nomes de domínio, registro ou identidade web.
Sim. .domains é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do site do que do final.
Sim, se o seu site é sobre domínios, hospedagem ou identidade online. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .domains se quiser um nome que corresponda claramente ao seu tópico e um .com não está disponível. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser um uso geral mais amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .domains. É um TLD aberto, portanto, não há requisitos especiais de residência, negócios ou indústria.
Sim, as regras básicas de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos, cumprir limites de comprimento e evitar termos reservados ou bloqueados definidos pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .domains custa R$ 62,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 258,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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