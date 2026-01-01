Construa seu negócio de domínio com um domínio .domains
R$258,99/anoR$62,991º anoPara o primeiro ano
Economize 76%
Saiba mais sobre o domínio .domains
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .domains.
O que é um domínio .domains?
Domínio genérico de nível superior para sites relacionados a nomes de domínio e serviços de registro; aberto para registro geral e usado comumente por empresas ou projetos focados na indústria de domínios. ([iana.org](https://www.iana.org/domains/root/db/domains.html?utm_source=openai))
Para quem é um domínio .domains?
Um domínio .domains funciona bem para registradores, mercados de domínios, provedores de hospedagem e agências digitais que querem um endereço web claro e focado na indústria para gerenciar, comprar ou vender domínios.
Por que escolher um domínio .domains?
Um domínio .domains ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. É uma escolha prática para sites, e-mail e marketing, apoiando comunicação clara à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .domains
TLD
.domains
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .domains
O que significa um domínio .domains?
Um domínio .domains é um endereço web genérico usado para sites e serviços relacionados a domínios. Hoje, ele geralmente sinala um foco em nomes de domínio, registro ou identidade web.
Um domínio .domains é confiável?
Sim. .domains é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança depende mais do site do que do final.
.domains é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre domínios, hospedagem ou identidade online. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .com ou .domains?
Escolha .domains se quiser um nome que corresponda claramente ao seu tópico e um .com não está disponível. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser um uso geral mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .domains?
Qualquer um pode registrar um domínio .domains. É um TLD aberto, portanto, não há requisitos especiais de residência, negócios ou indústria.
Existem restrições nos domínios .domains?
Sim, as regras básicas de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos, cumprir limites de comprimento e evitar termos reservados ou bloqueados definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .domains?
Na Hostinger, um domínio .domains custa R$ 62,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 258,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.