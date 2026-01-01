Atingir mais pacientes com um domínio .doctor
R$740,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .doctor
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .doctor.
O que é um domínio .doctor?
.doctor é um domínio genérico de nível superior para profissionais médicos, clínicas e sites relacionados à saúde. É amplamente usado como um sinal claro de foco médico, e alguns registros podem exigir que os registrantes cumpram regras de elegibilidade ou licenciamento.
Para quem é um domínio .doctor?
Um domínio .doctor funciona bem para médicos, clínicas, provedores de telemedicina, consultores médicos e educadores de saúde que desejam uma identidade online clara e profissional.
Por que escolher um domínio .doctor?
Um domínio .doctor ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e suporta uma marca mais memorável. Ele também pode melhorar a consistência em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .doctor
TLD
.doctor
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .doctor
O que significa um domínio .doctor?
Um domínio .doctor indica um foco médico ou de cuidados de saúde. Hoje, ele é comumente usado por médicos, clínicas e serviços de saúde para deixar o propósito do site claro a um olhar.
Um domínio .doctor é confiável?
Sim. .doctor é um domínio genérico de nível superior válido, e funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros TLDs. É gerenciado sob o sistema de domínios ICANN.
.doctor é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre cuidados médicos, aconselhamento de saúde ou uma prática profissional. Os motores de busca tratam-no como outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .doctor ou .com?
Escolha .doctor se você quiser que o endereço da web mostre um foco médico claro ou se seu nome preferido não estiver disponível no .com. Escolha .com se você quiser a extensão mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .doctor?
Qualquer um pode registrar um domínio .doctor. É aberto a indivíduos e empresas, sem verificação geral de elegibilidade no registro.
Existem restrições nos domínios .doctor?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres válidos, não pode ser um nome reservado ou bloqueado, e alguns registros podem aplicar verificações de políticas para evitar o uso indevido.
Quanto custa um domínio .doctor?
Na Hostinger, um domínio .doctor custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 740,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.