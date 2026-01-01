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.doctor

Saiba mais sobre o domínio .doctor

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .doctor.

O que é um domínio .doctor?

.doctor é um domínio genérico de nível superior para profissionais médicos, clínicas e sites relacionados à saúde. É amplamente usado como um sinal claro de foco médico, e alguns registros podem exigir que os registrantes cumpram regras de elegibilidade ou licenciamento.

Para quem é um domínio .doctor?

Um domínio .doctor funciona bem para médicos, clínicas, provedores de telemedicina, consultores médicos e educadores de saúde que desejam uma identidade online clara e profissional.

Por que escolher um domínio .doctor?

Um domínio .doctor ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e suporta uma marca mais memorável. Ele também pode melhorar a consistência em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .doctor

TLD
.doctor
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .doctor

Um domínio .doctor indica um foco médico ou de cuidados de saúde. Hoje, ele é comumente usado por médicos, clínicas e serviços de saúde para deixar o propósito do site claro a um olhar.
Sim. .doctor é um domínio genérico de nível superior válido, e funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros TLDs. É gerenciado sob o sistema de domínios ICANN.
Sim, se o seu site é sobre cuidados médicos, aconselhamento de saúde ou uma prática profissional. Os motores de busca tratam-no como outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .doctor se você quiser que o endereço da web mostre um foco médico claro ou se seu nome preferido não estiver disponível no .com. Escolha .com se você quiser a extensão mais familiar para um público amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .doctor. É aberto a indivíduos e empresas, sem verificação geral de elegibilidade no registro.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres válidos, não pode ser um nome reservado ou bloqueado, e alguns registros podem aplicar verificações de políticas para evitar o uso indevido.
Na Hostinger, um domínio .doctor custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 740,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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