Um domínio .diy feito para construtores e criadores

R$258,99/anoR$10,991º ano
Economize 96%
Para o primeiro ano
.diy

Saiba mais sobre o domínio .diy

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .diy.

O que é um .diy domínio?

.diy é um domínio de nível superior genérico para projetos do-it-yourself, conteúdo de fabricante e marcas práticas. Não tem restrições de elegibilidade conhecidas, por isso é adequado para sites pessoais, lojas e tutoriais.

Para quem é um domínio .diy?

Um domínio .diy funciona bem para fabricantes, blogs de melhoria doméstica, lojas de artesanato e criadores de tutoriais que querem um endereço web claro e prático. É um bom ajuste para projetos que se concentram em habilidades práticas e conteúdo auto-criado.

Por que escolher um domínio .diy?

Um domínio .diy torna o propósito do seu site claro de uma olhada, ajudando as pessoas a se lembrar da sua marca e confiar no que vêem. Também lhe dá um endereço web limpo e profissional que funciona bem em sites, e-mails e marketing.

Informações de domínio para .diy

TLD
.diy
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .diy

.diy é um domínio genérico de nível superior para projetos, tutoriais e conteúdo de fabricante. Geralmente sinaliza conteúdo prático e prático, em vez de um local ou tipo de empresa.
Sim. .diy é um domínio genérico de nível superior válido na zona raiz do DNS, com um registro oficial listado pela IANA. Funciona como outras extensões de domínio modernas em navegadores, e-mail e pesquisa.
Sim, se o seu site é sobre guias de DIY, artesanato, reparos ou projetos domésticos. Os motores de busca não classificam um domínio .diy diferente por extensão; conteúdo e relevância importam mais para o SEO.
Escolha .diy se você quiser uma correspondência clara para o conteúdo DIY e um endereço web mais específico. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou se você queria o reconhecimento mais amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .diy. É uma extensão genérica aberta, portanto não há presença local ou requisito de indústria exclusiva.
Sim. Como a maioria dos domínios, o nome deve seguir regras padrão de DNS e não pode usar nomes reservados ou indisponíveis. As políticas exatas são definidas pelo registro, portanto, a disponibilidade pode variar de acordo com o registrar.
Na Hostinger, um domínio .diy custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 258,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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