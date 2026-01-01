Um domínio .diy feito para construtores e criadores
R$258,99/anoR$10,991º anoPara o primeiro ano
Economize 96%
Saiba mais sobre o domínio .diy
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .diy.
O que é um .diy domínio?
.diy é um domínio de nível superior genérico para projetos do-it-yourself, conteúdo de fabricante e marcas práticas. Não tem restrições de elegibilidade conhecidas, por isso é adequado para sites pessoais, lojas e tutoriais.
Para quem é um domínio .diy?
Um domínio .diy funciona bem para fabricantes, blogs de melhoria doméstica, lojas de artesanato e criadores de tutoriais que querem um endereço web claro e prático. É um bom ajuste para projetos que se concentram em habilidades práticas e conteúdo auto-criado.
Por que escolher um domínio .diy?
Um domínio .diy torna o propósito do seu site claro de uma olhada, ajudando as pessoas a se lembrar da sua marca e confiar no que vêem. Também lhe dá um endereço web limpo e profissional que funciona bem em sites, e-mails e marketing.
Informações de domínio para .diy
TLD
.diy
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .diy
O que significa um domínio .diy?
.diy é um domínio genérico de nível superior para projetos, tutoriais e conteúdo de fabricante. Geralmente sinaliza conteúdo prático e prático, em vez de um local ou tipo de empresa.
Um domínio .diy é confiável?
Sim. .diy é um domínio genérico de nível superior válido na zona raiz do DNS, com um registro oficial listado pela IANA. Funciona como outras extensões de domínio modernas em navegadores, e-mail e pesquisa.
.diy é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre guias de DIY, artesanato, reparos ou projetos domésticos. Os motores de busca não classificam um domínio .diy diferente por extensão; conteúdo e relevância importam mais para o SEO.
Devo escolher um domínio .diy ou .com?
Escolha .diy se você quiser uma correspondência clara para o conteúdo DIY e um endereço web mais específico. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou se você queria o reconhecimento mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .diy?
Qualquer um pode registrar um domínio .diy. É uma extensão genérica aberta, portanto não há presença local ou requisito de indústria exclusiva.
Existem restrições nos domínios .diy?
Sim. Como a maioria dos domínios, o nome deve seguir regras padrão de DNS e não pode usar nomes reservados ou indisponíveis. As políticas exatas são definidas pelo registro, portanto, a disponibilidade pode variar de acordo com o registrar.
Quanto custa um domínio .diy?
Na Hostinger, um domínio .diy custa R$ 10,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 258,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.