Seja a marca que sempre economiza dinheiro dos compradores com um domínio .discount
R$191,99/anoR$27,991º anoPara o primeiro ano
Economize 85%
Saiba mais sobre o domínio .discount
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .discount.
O que é um domínio .discount?
.discount é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados com descontos, ofertas e promoções. É aberto para registro geral, sem restrições especiais de elegibilidade.
Para quem é um domínio .discount?
Um domínio .discount funciona bem para sites de cupons, blogs de negócios, marcas de varejo e páginas promocionais sazonais que desejam destacar a poupança claramente. É adequado para empresas e projetos focados em ofertas, acessibilidade e conversões.
Por que escolher um domínio .discount?
Um domínio .discount ajuda os visitantes a entender a sua oferta de uma olhada e pode tornar a sua marca mais fácil de lembrar. Também suporta uso claro do site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .discount
TLD
.discount
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .discount
O que significa um domínio .discount?
Um domínio .discount indica que um site é sobre descontos, ofertas ou preços reduzidos. Foi criado para branding online claro, e hoje é comumente usado por sites de cupons, páginas de vendas e negócios focados em ofertas.
Um domínio .discount é confiável?
Sim. Funciona como outras extensões de domínio válidas em navegadores, e-mail e pesquisa, e é operado através de um registro oficial. A confiança depende mais do site e do proprietário do que do próprio final.
.discount é um bom domínio?
Sim, se o seu site é focado em ofertas, promoções ou poupanças. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então seu conteúdo, relevância e qualidade do site importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .discount ou .com?
Escolha .discount se você quiser que a extensão mostre que seu site é sobre ofertas ou preços mais baixos. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar ou se seu nome preferido está disponível apenas lá.
Quem pode registrar um domínio .discount?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .discount. Não há limites especiais de elegibilidade, por isso está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Existem restrições em domínios .discount?
Sim, aplicam-se regras padrão de nomeação de domínio. O nome deve estar disponível, usar caracteres permitidos e evitar termos reservados ou proibidos definidos pelo registro.
Quanto custa um domínio .discount?
Na Hostinger, um domínio .discount custa R$ 27,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 191,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.