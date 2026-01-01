Seja a marca que sempre economiza dinheiro dos compradores com um domínio .discount

R$191,99/anoR$27,991º ano
Economize 85%
Para o primeiro ano
.discount

Saiba mais sobre o domínio .discount

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .discount.

O que é um domínio .discount?

.discount é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados com descontos, ofertas e promoções. É aberto para registro geral, sem restrições especiais de elegibilidade.

Para quem é um domínio .discount?

Um domínio .discount funciona bem para sites de cupons, blogs de negócios, marcas de varejo e páginas promocionais sazonais que desejam destacar a poupança claramente. É adequado para empresas e projetos focados em ofertas, acessibilidade e conversões.

Por que escolher um domínio .discount?

Um domínio .discount ajuda os visitantes a entender a sua oferta de uma olhada e pode tornar a sua marca mais fácil de lembrar. Também suporta uso claro do site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .discount

TLD
.discount
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .discount

Um domínio .discount indica que um site é sobre descontos, ofertas ou preços reduzidos. Foi criado para branding online claro, e hoje é comumente usado por sites de cupons, páginas de vendas e negócios focados em ofertas.
Sim. Funciona como outras extensões de domínio válidas em navegadores, e-mail e pesquisa, e é operado através de um registro oficial. A confiança depende mais do site e do proprietário do que do próprio final.
Sim, se o seu site é focado em ofertas, promoções ou poupanças. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros TLDs para SEO, então seu conteúdo, relevância e qualidade do site importam mais do que a extensão.
Escolha .discount se você quiser que a extensão mostre que seu site é sobre ofertas ou preços mais baixos. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar ou se seu nome preferido está disponível apenas lá.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .discount. Não há limites especiais de elegibilidade, por isso está aberto a indivíduos, empresas e organizações.
Sim, aplicam-se regras padrão de nomeação de domínio. O nome deve estar disponível, usar caracteres permitidos e evitar termos reservados ou proibidos definidos pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .discount custa R$ 27,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 191,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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