Chegar aos clientes diretamente com um domínio .direct
R$263,99/anoR$65,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .direct
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .direct.
O que é um domínio .direct?
.direct é um domínio genérico de nível superior com registro aberto e sem regras especiais de elegibilidade. É frequentemente usado para links diretos, páginas de destino ou marcas que querem um endereço web claro e simples.
Para quem é um domínio .direct?
Os domínios .direct são adequados para empresas, fornecedores de serviços e criadores que querem um endereço web claro e direto que seja fácil de lembrar e compartilhar. Eles também funcionam bem para campanhas, mercados e sites de suporte online.
Por que escolher um domínio .direct?
Um domínio .direct ajuda as pessoas a entender seu endereço web rapidamente e suporta reconhecimento de marca claro. É uma escolha prática para sites, e-mail e marketing quando você quer um domínio conciso e fácil de lembrar.
Informações de domínio para .direct
TLD
.direct
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .direct
O que significa um domínio .direct?
Um domínio .direct sugere acesso direto, uma relação direta ou um serviço direto. Hoje, é comumente usado por marcas, serviços e projetos que querem um nome claro e específico.
Um domínio .direct é confiável?
Sim. .direct é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em sites, e-mail e em resultados de pesquisa. A confiança depende mais do próprio site do que do final.
.direct é um bom domínio?
Sim, se o seu nome ou mensagem corresponder à comunicação direta, vendas ou acesso. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .direct ou .com?
Escolha .direct se quiser um nome que corresponda à sua mensagem e um endereço mais curto e específico. Escolha .com se o seu público o espera primeiro ou se quiser a extensão global mais familiar.
Quem pode registrar um domínio .direct?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .direct. Não há limite geral de elegibilidade com base na localização, tipo de negócio ou indústria.
Existem restrições em domínios .direct?
Sim, como a maioria dos domínios, os nomes .direct devem seguir regras padrão de domínio. Você não pode usar caracteres não suportados, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro.
Quanto custa um domínio .direct?
Na Hostinger, um domínio .direct custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 263,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.