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Para o primeiro ano
.direct

Saiba mais sobre o domínio .direct

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .direct.

O que é um domínio .direct?

.direct é um domínio genérico de nível superior com registro aberto e sem regras especiais de elegibilidade. É frequentemente usado para links diretos, páginas de destino ou marcas que querem um endereço web claro e simples.

Para quem é um domínio .direct?

Os domínios .direct são adequados para empresas, fornecedores de serviços e criadores que querem um endereço web claro e direto que seja fácil de lembrar e compartilhar. Eles também funcionam bem para campanhas, mercados e sites de suporte online.

Por que escolher um domínio .direct?

Um domínio .direct ajuda as pessoas a entender seu endereço web rapidamente e suporta reconhecimento de marca claro. É uma escolha prática para sites, e-mail e marketing quando você quer um domínio conciso e fácil de lembrar.

Informações de domínio para .direct

TLD
.direct
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .direct

Um domínio .direct sugere acesso direto, uma relação direta ou um serviço direto. Hoje, é comumente usado por marcas, serviços e projetos que querem um nome claro e específico.
Sim. .direct é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em sites, e-mail e em resultados de pesquisa. A confiança depende mais do próprio site do que do final.
Sim, se o seu nome ou mensagem corresponder à comunicação direta, vendas ou acesso. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .direct se quiser um nome que corresponda à sua mensagem e um endereço mais curto e específico. Escolha .com se o seu público o espera primeiro ou se quiser a extensão global mais familiar.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .direct. Não há limite geral de elegibilidade com base na localização, tipo de negócio ou indústria.
Sim, como a maioria dos domínios, os nomes .direct devem seguir regras padrão de domínio. Você não pode usar caracteres não suportados, e alguns nomes podem ser reservados pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .direct custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 263,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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