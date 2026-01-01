Seja o dentista que cada paciente procura com um domínio .dentist
R$372,99/anoR$318,991º anoPara o primeiro ano
Economize 14%
Saiba mais sobre o domínio .dentist
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .dentist.
O que é um domínio .dentist?
.dentist é um domínio genérico de nível superior para profissionais odontológicos, clínicas e negócios relacionados. Está aberto ao registro, mas o nome indica fortemente conteúdo focado em odontologia.
Para quem é um domínio .dentist?
Um domínio .dentist funciona bem para clínicas dentárias, ortodontistas, especialistas em saúde bucal e práticas privadas que querem um endereço web claro e profissional. Ajuda os pacientes a identificar rapidamente seus serviços.
Por que escolher um domínio .dentist?
Um domínio .dentist ajuda as pessoas a entender seu site de uma olhada e suporta uma marca clara e profissional. É uma escolha prática para páginas da web, endereços de e-mail e materiais de marketing à medida que sua prática cresce.
Informações de domínio para .dentist
TLD
.dentist
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .dentist
O que significa um domínio .dentist?
Um domínio .dentist diz às pessoas que o site está relacionado à odontologia. É comumente usado por dentistas, clínicas odontológicas e profissionais de saúde bucal para deixar o tópico do site claro desde o início.
Um domínio .dentist é confiável?
Sim. .dentist é um domínio de nível superior válido, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É gerenciado por um registro oficial, o que ajuda a manter a extensão reconhecida e usável.
.dentist é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre serviços dentários, cuidados orais ou negócios relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões de domínio, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .dentist ou .com?
Escolha .dentist se você quiser um endereço web que claramente corresponde a uma clínica ou serviço odontológico. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou o nome que você deseja é mais fácil de encontrar lá.
Quem pode registrar um domínio .dentist?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .dentist. Não requer prova de credenciais dentárias ou uma licença especial.
Existem restrições em domínios .dentist?
Sim, as regras padrão de nomes de domínio ainda se aplicam. O nome deve estar disponível, usar caracteres permitidos e seguir os requisitos do registro para comprimento e formato.
Quanto custa um domínio .dentist?
Na Hostinger, um domínio .dentist custa R$ 318,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 372,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.